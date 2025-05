CEO do Remo se manifesta sobre problemas nas catracas do Mangueirão

O CEO do Remo, André Alves, usou as redes sociais para falar sobre as dificuldades enfrentadas por torcedores azulinos no acesso ao estádio do Mangueirão, no último sábado (24), no duelo contra o Volta Redonda, pela Série B. Segundo ele, o episódio foi "totalmente fora do previsto" e não pode ser considerado aceitável.

“Já estamos em contato com os responsáveis pelo estádio e a concessionária de energia para buscar soluções imediatas e conjuntas, que evitem esse tipo de falha no futuro. Também vamos revisar nossos próprios protocolos operacionais para que, mesmo diante de situações externas, possamos agir de forma ainda mais rápida e eficiente”, afirmou o CEO.

Nas redes, André reforçou o pedido de desculpas e garantiu que o clube seguirá trabalhando para melhorar a experiência dos torcedores no Mangueirão. “Precisamos mudar muita coisa — e vamos mudar”, completou.

O que ocorreu?

De acordo o Remo, o estádio apresentou diversas quedas de energia, comprometendo o funcionamento das catracas de entrada. O clube se posicionou sobre o assunto por meio de nota. Confira:

"O Clube do Remo esclarece que na tarde deste sábado (24) o estádio Mangueirão apresentou queda de energia por diversas vezes, o que afetou diretamente os geradores, fazendo com que eles entrassem em modo de segurança.

Sem energia, o acesso dos torcedores ficou comprometido por conta das catracas serem todas eletrônicas. O problema iniciou às 16h28 retornando a sua normalidade às 16h46 com a chegada de uma equipe da concessionária ao local. O Clube do Remo pede desculpas aos seus torcedores pelos transtornos que fugiram dos planos azulinos.”

Em campo, o Remo empatou com o Voltaço por 1 a 1, mantendo a invencibilidade na Série B e garantindo a segunda colocação na tabela ao fim da 9ª rodada. Na próxima rodada, o Leão viaja até Alagoas para enfrentar o CRB, atual 8º colocado, que vem de derrota para o Botafogo-SP.

(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)