Remo anuncia novo analista de desempenho ex-Paysandu e Flamengo

O Clube do Remo anunciou a contratação do analista de desempenho Cadu Furtado para integrar a comissão técnica do clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Segundo Carlos, a chegada de Cadu já foi a convite de Marcos Braz, novo executivo de futebol azulino.

Cadu Furtado é graduado em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) e possui Licença A de treinador pela CBF Academy. Sua trajetória no futebol inclui passagens relevantes por grandes clubes. Entre 2015 e 2018, atuou no Paysandu, onde foi peça importante na estruturação do departamento de análise de desempenho e conquistou o bicampeonato da Copa Verde.

Posteriormente, integrou a comissão técnica do Flamengo entre 2019 e 2021, período em que o clube carioca acumulou diversos títulos. Em 2022, aceitou um convite para trabalhar no Cruzeiro, durante a fase de transição do clube mineiro para Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O trabalho de Cadu Furtado é pautado pela aplicação de dados e ciência ao futebol. Atua na análise de jogos, identificando padrões táticos, vulnerabilidades dos adversários e características individuais dos atletas, com foco especial nas jogadas de bola parada. Além disso, contribui na prospecção e no monitoramento de jogadores para o mercado.

Com a contratação, o Remo fortalece o setor de análise, considerado essencial para a preparação tática e a leitura de jogo ao longo da temporada.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)