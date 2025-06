Atrás de novo técnico, Paysandu abre conversas com alguns nomes e Claudinei Oliveira entra no radar

Lanterna da Série B e enfrentando uma pressão grande, o Paysandu busca no mercado um novo técnico para a sequência da temporada, par ocupar o lugar de Luizinho Lopes, demitido ontem, após derrota para o Criciúma-SC. Um dos nomes que ganha força na Curuzu é de Claudinei Oliveira, treinador que está no Londrina-PR, disputando a Série C do Brasileiro.

O Paysandu possui alguns nomes na mesa e conversou com alguns deles ao longo do dia. Algumas opções da diretoria bicolor como Higo Magalhães, que está no CSA-AL e Roger Silva, do Atlhetic-MG, não “bateram o martelo” na questão salarial e tempo de contrato. Já com Claudinei Oliveira, as tratativas avançaram, porém, ainda nada definido pela diretoria alviceleste. Outros nomes também estão no radar do Paysandu.

Claudinei Oliveira, de 55 anos, é um dos cotados a assumir o cargo bicolor. Ele está no Londrina-PR desde o ano passado. Na Série C deste ano, estava invicto até a última rodada, quando o Time do Café perdeu para o Caxias-RS, por 4 a 2. O clube paranaense ocupa neste momento a 5ª posição.

Na carreira Claudinei acumula passagens por vários clubes tradicionais, como Santos-SP, Athletico-PR, Sport-PE, Paraná-PR, Chapecoense-SC, Goiás-GO, Operário-PR, Vila Nova-GO, além do Guarani-SP. No currículo, o treinador possui dois acessos à Série A pelo Avaí-SC.