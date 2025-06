Após demissão de Luizinho Lopes, Paysandu busca opções para o comando do time; veja possíveis nomes

O Paysandu anunciou a saída de Luizinho Lopes após a sexta derrota na Série B. Em crise, o Bicola volta ao mercado de técnicos para tentar encontrar um substituto para reerguer a equipe, que amarga a última colocação da tabela do campeonato. Segundo informações de fontes ligadas ao clube, treinadores como Roger Silva, ex-Atlhetic-MG, Mauricio Barbieri, ex-Athletico-PR, Higor Magalhães, do CSA-AL, e Claudinei Oliveira, do Londrina-PR, teriam sido procurados pela diretoria bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Roger Silva deixou o Athletic também na última segunda-feira (2), logo após mais uma derrota no Brasileirão. No último domingo (31), o time mineiro perdeu para o Cuiabá-MT, em jogo válido pela 10ª rodada do campeonato, e o técnico entregou o cargo. Atualmente, o Esquadrão de Aço ocupa a 18ª colocação, com seis pontos.

Na Série B, foram duas vitórias e oito derrotas. O treinador estava à frente da equipe na campanha do acesso em 2024.

VEJA MAIS

Já Higor Magalhães também estaria no radar do Bicola. O técnico comanda o CSA desde 2024 e faz uma campanha regular na Série C, ocupando a sexta colocação. O professor já passou pelo Vila Nova-GO, Manaus-AM e pelas categorias de base do Atlético-GO.

Outro nome que surgiu foi o de Maurício Barbieri, técnico de 44 anos, com experiência em equipes da primeira divisão do futebol brasileiro, como Vasco e RB Bragantino. Segundo as informações, o treinador não é o favorito.

No Londrina desde a temporada passada, Claudinei Oliveira também seria uma opção para o Bicola. O técnico de 55 anos faz uma campanha regular na Série C e está na quinta colocação da tabela. O contrato entre o treinador e o clube paranaense não teria multa, o que é visto com bons olhos pelo Paysandu e facilitaria a saída.

Luizinho Lopes foi demitido na última segunda-feira (2) após mais uma derrota na Série B. Com a equipe bicolor, o treinador fez 25 jogos, venceu sete, perdeu nove e empatou outras nove partidas, além de ter sido campeão da Copa Verde.

Atualmente, o Paysandu não vive um bom momento. Sem resultados expressivos, o time é o lanterna da competição. O próximo comandante técnico terá a difícil missão de reestruturar a equipe e tentar uma reação no campeonato.