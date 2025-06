Em 10 rodadas, Paysandu tem a quinta pior campanha da Série B; confira

A derrota para o Criciúma-SC na noite da última segunda-feira (2) expôs ainda mais a crise que o Paysandu enfrenta. Em 10 rodadas, o Papão não conseguiu nenhuma vitória e amargou seis derrotas. Com isso, o clube bicolor soma apenas quatro pontos na tabela, ocupando a lanterna da competição. Conforme levantamento do jornalista da Rádio Liberal+, Mathaus Pauxis, o time paraense tem a quinta pior campanha da Série B na era dos pontos corridos.

A campanha do Vila Nova-GO em 2014 é a pior até o momento, com apenas dois pontos conquistados em 10 partidas. Depois vêm o Náutico-PE (2017), com a mesma pontuação, o Mogi Mirim-SP (2015), com três, e o Duque de Caxias-RJ (2011), também com três. Já o Papão somou apenas quatro pontos e ainda não venceu no campeonato.

Ainda segundo o jornalista, o Paysandu é a quinta equipe a não vencer nenhuma partida em 10 rodadas. O levantamento também destacou que, dos oito times que chegaram à 10ª rodada somando quatro ou menos pontos, sete caíram. O único que se salvou foi o Vila Nova, em 2010.

Desde o início do campeonato, o Paysandu enfrentou dificuldades para se encontrar na competição. O time ficou apenas nas primeiras rodadas fora do Z-4, mas, à medida que a competição avançou e o time não conseguiu vencer, o clube estacionou na zona de rebaixamento. Ao todo, foram 30 pontos disputados até o momento e o Bicola conquistou apenas quatro, tendo um aproveitamento de apenas 13%.

Sem resultados expressivos, o técnico Luizinho Lopes foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Tigre.

Agora, sem treinador e com a janela de transferências aberta, a expectativa é que a equipe passe por uma reformulação no elenco, além do departamento técnico.