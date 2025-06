Após deixar jogo lesionado, Matheus Nogueira precisa de ajuda para entrar no vestiário; veja

Goleiro titular do Paysandu, Matheus Nogueira deixou o duelo contra o Criciúma-SC na noite da última segunda-feira (2), na Curuzu, lesionado. Logo nos primeiros 10 minutos de partida, o jogador bicolor sentiu dores na coxa e foi substituído. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que o arqueiro desceu para o vestiário quase carregado.

Nogueira sentiu a região após um choque com atletas do Criciúma em um lance de ataque do Tigre. Com isso, logo nos minutos iniciais, o jogador foi substituído por Gabriel Mesquita, que fez sua estreia pelo clube. No vídeo, o arqueiro precisa da ajuda de duas pessoas, membros da comissão técnica do Papão, para seguir para o vestiário e não consegue encostar a perna esquerda no chão.

Até o momento, o Paysandu ainda não divulgou informações sobre o grau da lesão do jogador. O Núcleo de Esportes do O Liberal entrou em contato com o clube para saber mais informações e aguarda retorno.

VEJA MAIS

Matheus Nogueira está no Bicola desde 2023, quando chegou emprestado do Portimonense. Em 2024, o goleiro foi titular do time em boa parte da temporada e, neste ano, é o dono da trave bicolor. Ao todo, foram 30 jogos em 2025. Apesar disso, o atleta tem sido criticado por torcedores por falhar em lances importantes.

No final, o Paysandu perdeu a partida contra o Criciúma-SC por 1 a 0. O resultado culminou na demissão do treinador Luizinho Lopes e afundou ainda mais o Bicola na lanterna da Série B. Com mais uma derrota, o time bicolor chega a 10 jogos sem vencer no campeonato, tendo quatro empates e seis reveses.