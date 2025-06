Borasi pede para deixar o Paysandu e não viaja para enfrentar o Cuiabá

O Paysandu segue acumulando baixas em um momento delicado na temporada. O atacante argentino Benjamín Borasi pediu para deixar o clube e não se apresentou para a viagem com a delegação bicolor, que enfrenta o Cuiabá na próxima sexta-feira (6), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A informação foi revelada pelo jornalista Bruno Amâncio, em entrevista à Rádio Liberal+. Segundo ele, o jogador recebeu propostas de outras equipes da Série B e manifestou o desejo de não seguir no Papão. Com oito partidas disputadas na Segundona, Borasi não pode mais atuar por outro clube da mesma divisão nesta temporada, conforme determina o regulamento da competição.

VEJA MAIS

Borasi é mais um que deixa o Paysandu, que vive uma crise profunda em 2025. Antes dele, o atacante Nicolas, o meia Cavalleri, o lateral Espinoza e o jovem Kauã Hinkel também saíram do clube, que amarga a lanterna da Série B, com 10 jogos e nenhuma vitória até o momento.

Emprestado pelo Sarmiento, da Argentina, o atacante argentino havia encaminhado sua renovação com o Paysandu. Inclusive, no dia 26 de maio, o presidente bicolor Roger Aguilera chegou a anunciar oficialmente a permanência de Borasi. No entanto, a movimentação de outros clubes acabou travando o acordo. Goiás, América-MG, CRB e Criciúma foram apontados como interessados no jogador, mas a diretoria do Verdão goiano já negou qualquer negociação, reduzindo a lista para três concorrentes.

Sem Borasi e com um elenco cada vez mais esvaziado, o Paysandu tenta se reorganizar para buscar a primeira vitória na Série B. O desafio é nesta sexta, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.