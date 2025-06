Paysandu encaminha acerto com zagueiro do Athletico-PR para a sequência da Série B

O zagueiro Thiago Heleno deve fechar com o Paysandu para a sequência da Série B. Conforme informações do Globo Esporte do Paraná, o jogador, que atualmente pertence ao Athletico-PR, está com o acerto com o Papão bem encaminhado. O defensor pode rescindir com o Furacão nas próximas horas e assinar com o Bicola.

Thiago Heleno tem 36 anos e estava no Furacão desde 2016. Por lá, o jogador é ídolo da torcida, sendo o segundo jogador que mais vestiu a camisa do time, com 380 jogos. O zagueiro não entra em campo desde o início de dezembro, quando a equipe perdeu para o Atlético-MG e foi rebaixada para a Série B. Com isso, nesta temporada, o clube o liberou para negociar com outras equipes, e ele ainda não jogou neste ano.

Desde então, Thiago tem treinado separado do elenco principal do Athletico. Oficialmente, o contrato entre o jogador e o Furacão vai até o final de 2025.

Sport-PE e Paysandu teriam entrado na disputa pelo defensor, e o Bicola levou vantagem. Se confirmado no Papão, o jogador chega para reforçar o setor defensivo do time, que tem sido bastante criticado e tem sofrido com a falta de opções.

Atualmente, o Paysandu não vive um bom momento. Sem vitórias na Série B, o clube é o lanterna, com apenas quatro pontos. Com isso, o zagueiro terá a dura missão de ajudar a equipe a se recuperar e deixar a zona da degola.

Experiente, com o Athletico, Thiago Heleno conquistou seis títulos, sendo duas Sul-Americanas (2018 e 2021) e quatro Campeonatos Paranaense (2016, 2020, 2023 e 2024). Em 2019, o zagueiro ficou afastado dos gramados por conta de um caso de doping. Em 2024, ele atuou em 52 partidas, deu duas assistências e não marcou gols.

Além da equipe rubro-negra, Heleno passou pelo Cruzeiro, onde começou nas categorias de base, Corinthians-SP, Palmeiras-SP, Criciúma-SC e Figueirense-SC.