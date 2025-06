Cotado para assumir o Paysandu, Londrina-PR anuncia saída do técnico Claudinei Oliveira

O Londrina anunciou a saída de Claudinei Oliveira do comando técnico da equipe na manhã desta quarta-feira (4). Em nota, o clube informou que a decisão partiu do próprio treinador. O técnico é cotado para assumir o Paysandu, que está sem comandante desde a demissão de Luizinho Lopes, na última segunda-feira (3).

Além dele, o auxiliar-técnico Felipe Oliveira também deixou o clube paraense e pode acompanhar Claudinei no Papão, caso a contratação seja confirmada.

"Na manhã desta quarta-feira (4), Claudinei Oliveira comunicou a saída do comando técnico do Londrina Esporte Clube. O treinador deixa o LEC após 44 jogos, com 20 vitórias e 13 empates, além da classificação para a próxima Copa do Brasil de 2026. Ele será acompanhado pelo auxiliar Felipe Oliveira, que também deixa o clube", destacou a nota.

Na Série C do Brasileirão, Claudinei deixa o LEC na quinta posição da tabela, com uma campanha regular. O time agradeceu o trabalho desenvolvido pelo treinador e lhe desejou "sucesso em suas futuras carreiras".

O nome do técnico ganhou força nos bastidores do time bicolor. Segundo informações de fontes ligadas ao clube, pesa o fato do contrato entre o treinador e o LEC não ter multa, visto com bons olhos pelo Paysandu.

Outros nomes como Roger Silva, ex-Atlhetic-MG, Mauricio Barbieri, ex-Athletico-PR, e Higor Magalhães, do CSA-AL, também estão cotados para assumir o Bicola.

Claudinei tem 55 anos e chegaria no Papão para reestruturar a equipe e buscar a recuperação na Série B. Atualmente, a equipe está na lanterna do campeonato ainda não venceu na competição.

Na carreira professor acumula passagens por vários clubes tradicionais, como Santos-SP, Athletico-PR, Sport-PE, Paraná-PR, Chapecoense-SC, Goiás-GO, Operário-PR, Vila Nova-GO, além do Guarani-SP. Além disso, o treinador possui dois acessos à Série A pelo Avaí-SC.