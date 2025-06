Confusão e fila quilométrica marcam estreia da biometria facial na Curuzu

A estreia do sistema de reconhecimento facial na Curuzu, nesta segunda-feira (2), ficou marcada por muita confusão do lado de fora do estádio. Enquanto a bola rolava para Paysandu e Criciúma, centenas — talvez milhares — de torcedores bicolores ficaram do lado de fora, impedidos de entrar após enfrentarem longas filas causadas pela lentidão no funcionamento da nova tecnologia.

A fila se estendeu até a avenida João Paulo II e gerou um clima de tensão na entrada principal do estádio. A cavalaria da Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos e chegou a disparar balas de borracha para dispersar parte dos torcedores mais exaltados.

Até o momento, o Paysandu não se pronunciou oficialmente sobre os problemas registrados na primeira noite de uso da nova tecnologia. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Paysandu e aguarda retorno.

