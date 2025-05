Torcida do Remo se mobiliza para confronto fora de casa contra o CRB

O Remo é o clube da Série B do Campeonato Brasileiro com a maior média de público pagante na temporada, segundo o site de estatísticas Sr. Gol. A presença dos torcedores não se restringe apenas aos jogos em casa. Em partidas recentes, longe de Belém, diversos azulinos marcaram presença. Agora, em mais um compromisso como visitante, contra o CRB-AL, a torcida promete comparecer para apoiar a equipe.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do Remo, grupos de torcedores se organizaram e saíram em caravana em direção a Maceió, em Alagoas, onde será realizado o confronto entre o Leão Azul e o CRB.

"Saímos na quinta-feira, às 18h, de Belém. A expectativa para o jogo é das melhores. Viemos buscar os três pontos. Se não der certo, que o Remo saiba que, independentemente do resultado, sempre estaremos presentes em qualquer canto", disse o torcedor e assistente parlamentar João Pedro Pinto, de 23 anos.

VEJA MAIS

Além dele, Luís Henrique também costuma assistir aos jogos do Remo fora de casa. Morador de Paragominas, ele e a esposa se organizam para acompanhar os duelos em Belém e viajam para outros estados para apoiar o clube.

"Sempre viajo para todos os jogos do Remo. Para os jogos em casa, viajo de Paragominas a Belém, que são cerca de 600 quilômetros. E, nos jogos fora de casa, também viajamos. Apoiar o Clube do Remo sempre foi um dos nossos princípios", afirmou Luís.

Luís Henrique e a esposa, ambos torcedores do Remo (Divulgação / Remo)

Nesta temporada da Série B, em que o clube azulino vive uma ótima fase, a torcida lotou os setores destinados a visitantes nas partidas contra Atlético-GO e Criciúma-SC. Agora, contra o Galo de Campina, a expectativa é que os torcedores marquem presença para empurrar o time, que busca a primeira vitória fora de casa.

"Em Goiânia, realmente, eu fiquei surpreendido com a quantidade de torcedores que a gente tinha lá. Então, a gente fica feliz. É legal poder corresponder dentro de campo, com a torcida apoiando onde for — seja em Belém, no Mangueirão ou fora de casa. Esse apoio deles, para nós, é fundamental", ressaltou o atacante e artilheiro do campeonato Pedro Rocha.

O Remo encara o CRB no próximo domingo (1º), às 18h, no estádio Rei Pelé. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em O Liberal, além de narração na rádio Liberal+.