Remo embarca para Maceió e zagueiro cita força da defesa azulina na Série B

O Remo embarcou na tarde desta sexta-feira (30), rumo a Maceió (AL), onde encara o CRB-AL, no próximo domingo (1), às 18h, no Estádio Rei Pelé. A partida, dependendo do resultado e de outros jogos, pode tirar o Remo do G4, mas a equipe azulina confia na força do seu sistema defensivo para conquistar um bom resultado fora de Belém.

A equipe azulina só tomou cinco gols em toda a competição é uma das melhores da Série B. O zagueiro Reynaldo, um dos líderes do grupo e titular absoluto na defesa remista, falou sobre o momento em que o Leão Azul vive na Série B e a força da defesa da equipe ao longo do campeonato.

“(Os números da defesa do Remo na Série B] Mostra a nossa força. Quando cito o sistema do defensivo, não é somente a linha defensiva, o zagueiro, os laterais e o goleiro, acho que vem desde o ataque. Eles nos ajudam muito na marcação e facilita para nós lá atrás. Isso mostra a nossa força, que todo mundo está mesmo objetivo que é o acesso, que são as vitórias que precisamos para conseguirmos o objetivo do Remo”, falou.

O Remo ainda não venceu jogando longe de Belém e terá, diante do CRB, mais uma chance de trazer 3 pontos na bagagem. Reynaldo falou da força do torcedor do CRB, de como eles são fortes atuando no Rei Pelé, mas abordou também a forma como o Remo costuma atuar longe de casa.

“A equipe sabe a dificuldade que é jogar fora de casa, ainda mais com adversários que tentam propor a partida e com o apoio da torcida. Faltam detalhes [para a vitória fora de casa sair] todos os jogos que fizemos na Série B, fora de casa, foram bons e conseguimos executar o que o professor pediu. Estamos treinados para conseguir esses detalhes, para dar sequência e sair com a primeira vitória fora de casa”, disse.

CRB x Remo jogam no domingo (1), às 18h, em Maceió- (AL). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.