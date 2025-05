Marcos Braz deixa de ser unanimidade no Remo e acordo com dirigente esfria; entenda

O acordo encaminhado entre Remo e Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo, parece ter esfriado nas últimas horas. Pelo menos é o que afirma uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal. De acordo com a apuração da reportagem, há uma divisão sobre o nome do dirigente dentro do Baenão para o cargo de executivo de futebol, o que segurou o negócio.

Segundo a fonte, o Remo estava encaminhando a contratação de Braz. No entanto, pessoas próximas ao presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, "vetaram" o nome do dirigente, apesar de uma ala dentro do clube preferir Marcos para o cargo.

Quem é contrário à contratação do dirigente alega que Braz não tem "conhecimento suficiente" do mercado da Série B do Brasileirão. Vale destacar que, enquanto ocupou cargos no Flamengo, Marcos conquistou três títulos brasileiros e duas Copas Libertadores.

A informação sobre a divisão dentro do Remo não agradou ao staff de Braz. Em contato com a reportagem, pessoas ligadas ao dirigente afirmaram que o fato de sua presença não ser unanimidade dentro do clube gerou má impressão. A equipe de Marcos acredita que o ambiente dividido pode atrapalhar o trabalho à frente da equipe.

Retrospecto

Mais cedo, Marcos Braz era considerado nome certo para substituir o executivo de futebol Sérgio Papellin, que deixou o clube nesta sexta-feira (30). A informação foi confirmada pelo advogado Alexandre Paiva, procurador do dirigente no estado, em entrevista exclusiva ao programa Liberal+ Notícias.

"Falta apenas a formalização da proposta por parte do clube, mas está tudo apalavrado. Ele está 99% certo no Remo", disse Alexandre, em entrevista ao apresentador do Liberal+ Notícias, Abner Luiz.

A presença de Marcos Braz nos bastidores do Remo não é algo incomum. Em fevereiro deste ano, o dirigente esteve na sede da CBF, representando o Leão Azul no sorteio da Copa do Brasil. Na ocasião, Braz afirmou que tem uma relação de amizade com a diretoria do Leão e que essa seria apenas a primeira de outras representações ao longo do ano.

Apesar disso, naquele momento, o ex-dirigente rubro-negro não era oficialmente contratado pelo Remo. Em vez disso, Braz e o clube firmaram uma parceria, na qual o carioca atuava como "homem de mercado" do Leão.