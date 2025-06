Em confronto de '6 pontos', Remo encara o CRB fora de casa pela Série B

Atualmente na quinta posição na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo volta a jogar fora de casa, dessa vez o Leão Azul pega a equipe do CRB-AL, neste domingo (1º), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em jogo válido pela 10ª rodada da Segundona nacional. A partida é considerada de “6 pontos”, já que os clubes brigam pelas primeiras posições na tabela e a distância entre eles é pequena.

O Remo chega para o confronto diante do galo da Pajuçara ostentando uma campanha muito boa. Além da vice-liderança, o Remo segue invicto na Série B e conta com uma defesa que tomou poucos gols, além de ter na equipe o atacante Pedro Rocha, o artilheiro da competição com 6 gols marcados. São credencias que colocam o Remo como um dos favoritos ao acesso, porém, do outro lado, temos o CRB, equipe com jogadores experientes e que tem o fator casa ao seu favor e que eliminou o Santos-SP, de Neymar, na Copa do Brasil.

Para este confronto Norte-Nordeste, o Remo conta com o retorno do lateral-direito Marcelinho, que não jogou contra o Volta Redonda-RJ, pois cumpriu suspensão. O técnico azulino, Daniel Paulista, também terá desfalque diante do CRB. O volante Caio Vinícius, titular absoluto na equipe azulina, sofreu uma lesão grau 1 na coxa no último jogo em Belém e ficará de fora da equipe. Para seu lugar, o treinador azulino deve optar por Luan Martins.

Técnico do Remo, Daniel Paulista, terá que mexer na equipe, após desfalque de Caio Vinícius (Samara Miranda / Remo)

CRB e Remo é um confronto tradicional na Série B do Brasileiro. As equipes se enfrentaram 15 vezes em toda a história, 12 delas ocorreram na disputa da Segundona, fazendo do jogo um "clássico da Série B". A partida reserva emoção e o Leão Azul pode se manter na vice-liderança, ou o Galo da Pajuçara pode ultrapassar a equipe paraense na tabela. O Rem soma 17 pontos na competição e o CRB 15. Apenas dois pontos separam os clubes e por isso que a partida é encarada como de “6 pontos”.

A equipe alagoana tenta manter o bom retrospecto jogando em seus domínios. Nesta Série B, o CRB atuou no Estádio Rei Pelé quatro vezes e venceu o Vila Nova-GO, Volta Redonda-RJ, Criciúma-SC, além de ter empatado com o Cuiabá-MT. O técnico Eduardo Barroca terá dois desfalques para encarar o Remo. O atacante Douglas Baggio e o volante Higor Meritão, estão fora do jogo, pois levaram o terceiro cartão amarelo na última partida e terão que cumprir a suspensão automática diante do Remo.

Ficha técnica

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 01.06.2025

Horário: 18h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Arthur Pancieri Pires (ES)

Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Fernando Henrique (Kallyel), Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Rafinha e Breno Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Raynaldo, Klaus e Sávio; Alvariño, Luan Martins, Pedro Castro e Pavani; Adailton e Pedro Rocha. Técnico: Daniel Paulista.