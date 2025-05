Remo busca meia que está na Tailândia e jogador que está em rival da Série B, diz jornalista

O Remo está ativo no mercado e ao que tudo indica, pode trazer mais alguns nomes para reforçar o elenco para a disputa da Série B. De acordo com o colunista e jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, o Leão Azul possui interesse no me-atacante Lucas Crispim e no atacante de lado Pedrinho, que está no Cuiabá.

Vice-líder da série B, o Remo está atento às movimentações do mercado da bola. A diretoria azulina, através do seu executivo, Sérgio Papellin, está em busca de novos jogadores para encorpar a equipe para a disputa da Série B. Os nomes em pauta, além do atacante Paulinho Bóia, são do meia-atacante Lucas Crispim e do atacante Pedrinho.

Lucas Crispim, de 30 anos, é rodado no futebol brasileiro e acumula passagens pelo Vasco-RJ, Santos-SP, Atlético-GO, além de Guarani-SP e Fortaleza-CE, onde trabalhou com o executivo do Remo, Sérgio Papellin. O atleta está desde 2023 na tailãndia, defendendo a equipe do Buriram United. Na atual temporada crispim realizou 41 partidas, marcou nove gols e deu oito assistências.

Outro atleta em que a diretoria está de olho é o atacante de lado Pedrinho, que está no Cuiabá-MT, concorrente do Leão nesta Série B. O atleta de 25 anos, teve passagens pelo Juventus-SP, Oeste-SP, Athletico Paranaense, Red Bull Bragantino-SP, América-MG, São Paulo-SP e Santos-SP, além de ter jogado no Lokomotiv, da Rússia. Na atual temporada o atleta fez 17 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

Nessa janela de transferência, o Remo já anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, de 25 anos, que estava disputando a Série A do Brasileiro pelo Mirassol-SP. O jogador só poderá ser regularizado no dia 2 de junho, quando abre a janela de transferência.

O próximo compromisso do Remo na Série B será no domingo (1), às 18h, contra o CRB-AL, no Estádio rei Pelé, em Maceió (AL), pela 10ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.