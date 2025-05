Atacante do Remo sofre fratura na perna e pode desfalcar o time por até 2 meses

O Remo divulgou nesta quarta-feira (28) o boletim dos atletas Caio Vinicius e PH, ambos no departamento médico do clube. Caio Vinicius foi submetido a um exame de ressonância magnética, em que foi constatado uma lesão grau 1 no músculo gastrocnêmio medial da perna direita (ou seja, uma pequena distensão ou estiramento das fibras musculares, sem rompimento significativo). O atleta já iniciou o tratamento supervisionado.

Já o atacante PH apresentou um quadro mais grave: uma fratura na da diáfise da fíbula esquerda. O tratamento consistirá em condicionamento físico e fortalecimento muscular. Ambos os jogadores serão desfalques para a equipe azulina nas próximas rodadas.

O departamento médico do Clube do Remo monitora a recuperação de Caio Vinícius e PH, que seguem afastados dos treinos. O clube não divulgou um prazo para o retorno dos atletas, ressaltando que a recuperação depende do tempo de cicatrização e da resposta individual.

Em média, a recuperação de fratura como a de PH pode levar de 4 a 8 semanas. Já a lesão de Caio Vinícius possui recuperação bem mais rápida, em menos de um mês.

O boletim médico dos jogadores sai no mesmo dia em que o atleta Jaderson foi liberado para treinar com o restante do time após evoluir bem no tratamento. Jaderson teve um hematoma subdural, um sangramento entre o crânio e o cérebro, após um choque de cabeça entre o jogador e o zagueiro bicolor Novillo, no jogo de ida da final do Parazão.

Na ocasião, o atleta azulino desmaiou e foi retirado de campo de ambulância, direto para o hospital, onde ficou internado por 10 dias, sendo sete deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Remo, invicto na série B com 17 pontos, enfrenta o CRB-AL fora de casa, no domingo (1º) em partida válida pela 10° rodada da competição.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)