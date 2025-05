Jaderson é liberado para treinos no campo pelo departamento médico do Remo

O meia Jaderson, do Remo, que estava em recuperação de uma concussão cerebral sofrida na final do Campeonato Paraense, está liberado para voltar aos treinos. Por meio de nota, o departamento médico azulino informou que o jogador está evoluindo bem no tratamento e deve retomar as atividades de campo já neste sábado (7), véspera da partida contra o CRB-AL, pela Série B do Brasileirão.

De acordo com Jean Klay, diretor médico do Remo, Jaderson foi submetido a uma nova tomografia que “evidenciou uma evolução favorável”, principalmente em relação à reabsorção dos hematomas subdurais. Por conta do trauma sofrido na decisão contra o Paysandu, o meia desenvolveu um sangramento intracraniano. A liberação para o retorno às atividades normais dependia da melhora desse quadro.

Após os exames, o médico Almilton Araújo autorizou o início de exercícios de força indoor. A partir de sábado, o jogador poderá voltar a campo, mas com atividades restritas a trabalhos aeróbicos e de força, sem utilização de bola.

Veja a nota na íntegra:

O atleta Jaderson foi submetido a nova tomografia, que evidenciou evolução favorável, com reabsorção significativa dos hematomas anteriormente identificados.

O jogador foi reavaliado pelo Dr. Amílton Araújo, que confirmou a boa evolução clínica e autorizou o início de exercícios de força indoor. A partir de sábado (7), Jaderson será autorizado a iniciar atividades de campo, restritas a trabalhos aeróbicos e de força, ainda sem utilização de bola.

A equipe médica segue acompanhando atentamente sua recuperação.

Dr. Jean Klay S. Machado

Diretor Médico – Clube do Remo

CRM-PA 9538

Dr. Antônio Jorge Ferreira da Silva Júnior

Médico Assistente – Clube do Remo

CRM-PA 7533

Entenda o caso

Jaderson teve um hematoma subdural, um sangramento entre o crânio e o cérebro, geralmente causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Esse tipo de problema pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

A condição foi provocada após um choque de cabeça entre o jogador e o zagueiro bicolor Novillo, no jogo de ida da final do Parazão. Na ocasião, o atleta azulino desmaiou e foi retirado de campo de ambulância, direto para o hospital, onde ficou internado por 10 dias, sendo sete deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Jaderson tem 26 anos e é um dos principais jogadores do elenco azulino, sendo um grande desfalque para o meio-campo e o setor ofensivo do time. Desde o ano passado no Leão Azul, o jogador tem sido um coringa no esquema tático do Remo, além de ser o xodó da torcida azulina.