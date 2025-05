'Clássico da Série B', confronto entre Remo x CRB possui retrospecto equilibrado; veja números

A 10ª rodada do Campenato Brasileiro da Série B reserva um jogo de "6 pontos". CRB-AL x Remo, duelam no próximo domingo (1), às 18h, no Estádio Rei Pelé, brigando por posições na parte de cima da tabela. O confronto possui história na Série B do Brasileiro e é marcado pelo equilíbrio entre as equipes.

Galo da Pajuçara e Leão Azul se enfrentaram várias vezes pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 15 partidas entre as equipes, sendo 12 disputadas na Série B, um verdadeiro clássico Norte-Nordeste na Segundona.

Nesses confrontos o Remo leva a melhor, com cinco vitórias do Leão Azul paraense, seis empates, e quatro triunfos do clube alvirrubro. Nesse confronto o Remo marcou 21 gols contra 19 do CRB, além do clube paraense ter aplicado uma goleada de 5 a 1, no dia 4 de outubro de 2021, pelo placar de 5 a 1.

Os últimos confrontos entre CRB e Remo ocorreram no Brasileiro da Série B de 2021. Em Maceió (AL), as equipes empataram pelo placar de 2 a 2, Já no segundo turno, em Belém, o CRB derrotou o azulinos pelo marcador de 2 a 1. Nesta temporada o Remo acabou rebaixado para a Série C.

Veja os confrontos entre oc clubes:

19.11.1972 - Remo 1 x 1 CRB - Brasileiro-Nacional

30.03.1980 - Remo 1 x 0 CRB - Brasileiro - Taça de Ouro

30.10.1999 - Remo 2 x 1 CRB - Série B

20.08.2000 - Remo 1 x 1 CRB - Copa João Havelange

06.09.2001 - Remo 0 x 2 CRB - Série B

04.10.2001 - Remo 5 x 1 CRB - Série B

14.09.2002 - Remo 1 x 1 CRB - Série B

21.09.2003 - Remo 2 x 2 CRB - Série B

16.05.2004 - Remo 1 x 1 CRB - Série B

26.08.2006 - Remo 1 x 0 CRB - Série B

25.11.2006 - Remo 1 x 2 CRB - Série B

30.06.2007 - Remo 1 x 3 CRB - Série B

02.10.2007 - Remo 1 x 0 CRB - Série B

29.05.2021 - Remo 2 x 2 CRB - Série B

21.08.2021 - Remo 1 x 2 CRB - Série B

Agenda

CRB x Remo jogam neste domingo (1), às 18h, no Estádio rei Pelé, em Maceió (AL). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pelaRádio Liberal +.