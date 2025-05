CBF altera partida do Remo na Série B do Brasileiro; veja deltalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no local da partida entre Clube do Remo e Athletic-MG, válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em vez da Arena Independência, em Belo Horizonte, o jogo será realizado em São João Del Rei, cidade localizada a quase 200 km da capital mineira. A alteração ocorreu a pedido do clube mandante.

A mudança foi oficializada na mesma decisão que atendeu ao pedido do Paysandu para transferir a partida contra o Criciúma-SC para o Estádio da Curuzu, na próxima segunda-feira (2), às 21h, pela 10ª rodada da competição.

O horário e a data da partida foram mantidos pela entidade: domingo, 29 de junho, às 16h. Invicto na competição, o Remo busca se manter no G-4 e seguir na vice-liderança da Série B.

O Remo empatou com o Volta Redonda no último sábado (24), no Mangueirão. Até então, o clube tinha 100% de aproveitamento como mandante. Apesar do empate, a equipe segue invicta e ocupa a segunda colocação na tabela, com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Leão encara o CRB-AL, no domingo (1º), às 18h, no Estádio Rei Pelé.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)