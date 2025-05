Rossi comenta visita de torcida organizada no CT do Paysandu: 'Momento pacífico'

O clima de tensão no Paysandu aumentou nesta quarta-feira (28), quando membros de uma das torcidas organizadas do clube foram até o Centro de Treinamento, em Águas Lindas, para cobrar elenco, comissão técnica e diretoria. A manifestação ocorreu em meio à pior campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Papão soma apenas quatro pontos em nove jogos, com cinco gols marcados e doze sofridos.

Apesar da pressão, o atacante Rossi, que conversou com a imprensa nesta quinta-feira (29), minimizou o episódio e destacou que o encontro com a organizada foi tranquilo.

"É um momento delicado, a gente entende a cobrança do torcedor. Recebemos a organizada do clube, um momento muito pacífico. Entendemos a cobrança logicamente, o elenco sabe da importância de vencer na segunda-feira", disse.

Sem vitórias na Segundona, o Paysandu vive uma crise dentro e fora de campo. O desempenho abaixo do esperado e a falta de evolução geram a insatisfação crescente da torcida. O retorno da Curuzu com gramado novo é um trunfo. O atacante bicolor acredita que duas vitórias consecutivas podem mudar tudo.

“Duas vitórias consecutivas já joga a gente no meio da tabela. A Série B é muito disputada, muitos clubes no meio da tabela com o mesmo número de pontos, então a gente fazendo duas vitórias o quanto antes essa maré muda rápido”, diz.