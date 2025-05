Desesperados, Paysandu e Criciúma vivem jejum na Série B

O Paysandu vai reencontrar sua casa neste domingo (1º), às 18h, quando enfrenta o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A volta ao Estádio da Curuzu, agora com novo gramado, marca um confronto que pode ser classificado como um "duelo de desesperados".

Lanterna da Série B, o Papão ainda não venceu na competição. São nove rodadas, com quatro empates e cinco derrotas, a pior campanha entre os 20 clubes. A última derrota, para o Novorizontino, de virada, por 3 a 1, fora de casa, manteve o time bicolor afundado na última posição, com apenas quatro pontos conquistados.

A situação do Paysandu preocupa não apenas pela falta de vitórias, mas também pelo desgaste físico do elenco. A comissão técnica atribui o mau desempenho à maratona de jogos desde o início da temporada, que incluiu a conquista da Copa Verde e a chegada à final do Campeonato Paraense. Na semana passada, dez jogadores estavam no Departamento Médico, obrigando o técnico Luizinho Lopes a improvisar.

A boa notícia para o torcedor bicolor é que, pela primeira vez no ano, o elenco está tendo uma semana livre para treinar e recuperar atletas. O intervalo entre a derrota em São Paulo e o duelo com o Criciúma serviu para aliviar a parte física e ajustar o time, que agora terá o reforço do seu “caldeirão”.

E o adversário também chega pressionado. O Criciúma ocupa a vice-lanterna, com seis pontos — uma vitória, três empates e cinco derrotas. A equipe catarinense amarga uma sequência de seis partidas sem vencer e não sabe o que é balançar as redes há quatro rodadas. Na última delas, perdeu por 1 a 0 para o Coritiba, jogando no Heriberto Hülse, e deixou o campo sob vaias da torcida carvoeira.

Quem vencer o confronto, dependendo de outros resultados, pode deixar a zona de rebaixamento. Mas quem perder, certamente, ficará ainda mais afundado no Z-4 e verá a crise aumentar.

Campanhas parecidas, pressão igual

A campanha do Paysandu é ainda mais dramática do que a do rival de domingo. São quatro pontos em nove jogos, nenhum triunfo, além de 12 gols sofridos e apenas cinco marcados. O Criciúma, embora com uma vitória, tem dois pontos a mais e vive um jejum de quatro jogos consecutivos sem um golzinho sequer.