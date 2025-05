Tiquinho Soares mostra confiança em embalo do Santos no reencontro com amigos do Botafogo

Tiquinho Soares se destacou no Botafogo nas campanhas do vice nacional em 2023 e dos títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024. Contratado pelo Santos no começo do ano, o centroavante ainda não brilhou na nova casa, mas mostra confiança que o reencontro com o clube carioca servirá como volta por cima dos paulistas.

Depois de parar nas semifinais do Paulistão, o Santos vem realizando um início muito ruim no Brasileirão, ocupando a zona de rebaixamento com apenas oito pontos em 10 rodadas. Na visão de Tiquinho Soares, o triunfo diante do Vitória, em Salvador, na rodada passada, fará a equipe mudar a chave.

"Não começamos bem, mas estamos vindo de uma vitória no campeonato. E é exatamente isso que a gente precisa. Agora é conquistar os três pontos contra o Botafogo para que a gente possa pegar ainda mais confiança e dar uma respirada", afirmou o centroavante.

Tiquinho não sabe, contudo, se começará o jogo de domingo diante do Botafogo. Ele vem revezando na posição com o jovem David Washington. Mesmo assim, está ansioso pelo reencontro com os ex-companheiros, apesar de não definir o embate como algo emblemático no lado pessoal.

"Um dia ia chegar a hora de jogar contra o Botafogo, mas agora estou no Santos FC. Então espero ir bem, que o Santos conquiste os três pontos e que a gente possa sair feliz da Vila", concluiu Tiquinho, que no meio de semana fez dupla ofensiva com Neymar em amistoso contra o RB Leipzig.