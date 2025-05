Presidente da FPF e vice na CBF, Ricardo Gluck Paul fala sobre planos de reformulação da Copa Verde

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e agora vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, voltou a falar sobre o futuro da Copa Verde. Em entrevista ao GE na Rede, da TV Liberal, Ricardo destacou que a competição deve passar por uma reformulação, principalmente no âmbito comercial.

"A Copa Verde não vai acabar. Lembro de ter falado isso desde o ano passado, sobre a vaga na Copa do Brasil. Faço parte do grupo de estudo [da Copa Verde], só que agora vai sair do papel", afirmou Ricardo.

"Antes, você tinha uma gestão muito centralizadora, e as pessoas não tinham nenhum poder de decisão. Agora, você vai ter autonomia para implantar as suas ideias. Eu não vejo muito problema no formato — tem que melhorar — mas ela nunca teve um trabalho comercial. Você pega a Copa do Nordeste, que arrecada 60 milhões e distribui, e a Copa Verde paga ao campeão 450 mil", ressaltou Gluck Paul.

Nos últimos anos, o torneio, que envolve clubes do Norte e Centro-Oeste do Brasil, vem sendo bastante questionado e sofrendo certo desprestígio, com poucos investimentos e abandono das questões sustentáveis que eram abordadas no início.

Com a falta de compensação financeira, a última coisa que atrai os times é a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, que esteve ameaçada nesta temporada.

Na entrevista, o presidente da FPF apontou que a Copa Verde tem grande potencial comercial — até mais do que a Copa do Nordeste — e que a causa ambiental deve ser usada como pauta estratégica. Ricardo ainda afirmou que, na nova gestão da CBF, a competição deve passar por mudanças significativas.

"Com todo o respeito, eu vejo a Copa Verde com um potencial comercial muito maior, porque ela tem uma causa por trás, que tenta se apresentar como sustentável, com soluções, e conversa com outro público de investidores, mas nunca foi trabalhada comercialmente. Agora, o presidente Samir Xaudi já colocou diversas vezes como prioridade que a gente monte uma estrutura comercial para trabalhar a Copa Verde. Então, posso adiantar que ela vai se fortalecer ainda mais", concluiu Ricardo Gluck Paul.

O Pará é o estado com mais títulos do torneio. São cinco no total. O Paysandu, atual campeão, é o maior vencer, com quatro conquistas, e o Remo conquistou um título.