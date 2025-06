Em casa, Tuna Luso vence o Gas e assume a liderança do grupo A1 na Série D

Em uma tarde ensolarada, a Tuna Luso fez uma bela exibição diante de sua torcida e garantiu a vitória na manhã deste domingo sobre o Grêmio Atlético Sampaio-GAS, pelo placar de 3 a 0. Com o triunfo no Souza, a Águia Guerreira do Norte chegou aos 14 pontos e pulou para a liderança do grupo A1 da Série D.

A vitória lusa veio através dos gols de Jayme, duas vezes, e Ronaldy, o primeiro a marcar, em uma bela jogada individual aos 30 minutos do primeiro tempo. O atacante avançou do meio-campo, foi pra cima da marcação e mandou um balaço no ângulo do arqueiro adversário.

Com a vantagem no placar, os donos da casa mantiveram o ritmo ofensivo, criando boas jogadas, trocando passes no campo de ataque. O domínio luso era nítido e foi ampliado no início do segundo tempo, quando Ronaldy avançou pela direita, entrou na pequena área e tocou para Jayme, que aguardava em frente ao gol para anotar mais um em favor da Tuna Luso.

Já no final da partida, aos 42, o placar foi fechado com mais um gol de Jayme, em jogada semelhante ao segundo gol. A bola veio cruzada da direita, invadiu a área, onde o atacante estava livre para guardar no canto esquerdo do goleiro do Gas, fechando o placar em 3 a 0.

Com isso, a Tuna abriu dois pontos de vantagem sobre o Manauara, o segundo colocado, com 12. O Gas, por sua vez, permanece na vice-lanterna do grupo, com apenas quatro pontos. No próximo sábado (7), pela 8ª rodada, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR.