Tuna Luso estreia na Série D fora de casa contra adversário que está há mais de um mês sem jogar

A Tuna Luso voltará a entrar em campo neste sábado (19), desta vez pelo campeonato mais importante da temporada. Às 20h (horário de Brasília), a Lusa enfrenta o Humaitá-AC, na Arena da Floresta, em Rio Branco, pela 1ª rodada da Série D de 2025. O duelo marcará a estreia do técnico Ignácio Neto, comandante cruzmaltino, em competições nacionais profissionais.

Ignácio pode ser considerado a grande novidade da equipe neste ano, que manteve a base do elenco que disputou o Parazão e a Série D em 2024. Sem o técnico Júlio César Nunes, que assumiu o Manaus-AM, a Águia Guerreira optou por uma solução caseira e promoveu Ignácio, que vinha se destacando nas categorias de base do clube.

No início da temporada, Tuna e Ignácio tiveram uma trajetória irregular, mas a equipe se ajustou na reta final do Parazão. Como planejado pela diretoria, o time se classificou para a semifinal do estadual, garantindo vaga na Quarta Divisão de 2026, e chegou à final da Copa Grão-Pará, perdendo a decisão nos pênaltis para o Águia de Marabá e deixando escapar a chance de disputar a Copa do Brasil do próximo ano.

Apesar disso, Ignácio mantém o discurso de que o principal objetivo da Tuna na temporada é conquistar o acesso à Série C do Brasileirão. Para isso, o clube anunciou um pacotão de reforços nos últimos dias. Desde a final da Copa Grão-Pará, a Lusa já confirmou a chegada de três jogadores e deve ter novidades no time titular contra o Humaitá-AC.

A equipe acreana, por sua vez, vive um início de temporada complicado. O Tourão do Porto Acre terminou apenas na 5ª colocação na primeira fase do estadual e não se classificou para as semifinais da competição. Por conta disso, o clube está há mais de um mês sem disputar partidas oficiais.

Nesse período, o Humaitá realizou alguns amistosos, que serviram para dar ritmo de jogo ao grupo e integrar os seis reforços contratados recentemente. A tendência é que esses jogadores já sejam utilizados neste sábado.

Ficha técnica

Humaitá-AC x Tuna Luso

1ª rodada do Grupo A1 da Série D

Data: 19 de abril de 2025

Hora: 20h (de Brasília)

Local: Arena da Floresta, Rio Branco (AC)

Arbitragem: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

Auxiliares: Antonio Neilson Penha Teles (AC) e Roseane Amorim da Silva (AC)

Quarto árbitro: Marcelo de Oliveira Silva (AC)

Humaitá-AC: Caio; Tharlles, Fricson Lastra, Vinícius Lopes e Gabriel William; Pedro Henrique, Wallace e Hassen; Alê Júnior, Lucas Cassimiro e Gustavo Pereira.

Técnico: Kinho Britto (interino)

Tuna Luso: Henrique; George, Dedé, Marlon e Wesley; Kauê, Feijão e Tiago Bagagem; Jayme, Edgo e Ronaldy.

Técnico: Ignácio Neto.