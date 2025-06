Tuna Luso e Águia de Marabá entram em campo no fim de semana pela Série D; confira

A Série D do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol paraense neste final de semana, com a participação das duas equipes do estado. A Tuna Luso será a primeira a atuar, enfrentando o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) neste sábado, às 15h, no estádio do Souza. Mais tarde, o Águia de Marabá terá um desafio fora de casa, contra o Humaitá-AC, às 21h, na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre.

Na tabela de classificação do grupo A1, a diferença entre as equipes paraenses é de apenas dois pontos. A Tuna ocupa a vice-liderança, somando 11 pontos, enquanto o Águia aparece na quinta colocação, com 9, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Tuna Luso busca retomar a liderança do grupo

Na última terça-feira (27), a equipe cruzmaltina empatou em 0 a 0 com o Independência-AC, resultado que a fez perder a liderança para o Manauara-AM. Agora, o objetivo do time da capital é vencer diante de sua torcida para retomar a ponta do grupo e avançar rumo à classificação.

Para a partida, a Tuna deve contar com o time praticamente completo, com o goleiro Vinícius, Luã Niger, Jonilson e Wesley, que vêm sendo peças importantes nos últimos jogos.

Momento de atenção para o Águia de Marabá

Do outro lado, o Águia de Marabá vive um momento de atenção. No último sábado (24), a equipe sofreu sua primeira derrota na competição, ao cair diante do Trem, por 2 a 0, no estádio Zinho Oliveira. A derrota custou a invencibilidade e fez o time marabaense deixar o G-4, além de cair para o quinto lugar.

Entre as novidades estão o lateral-direito Samuel Pará e o zagueiro Kauan Cardoso, que aguarda o momento para estrear na Série D. Heltinho, que pode atuar tanto como atacante de beirada quanto como lateral, também foi relacionado para a viagem.

Além deles, o volante Yago Sapinho será uma das opções do técnico. O meia-volante Koka, de apenas 17 anos, também pode ganhar oportunidade no time principal. No ataque, o retorno do atacante Wylhamys foi confirmado. O jogador promissor já atuou no Parazão deste ano e chegou a marcar um gol diante do Bragantino.