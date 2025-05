Águia e Tuna empatam no confronto paraense na Série D; Lusa mantém liderança

O final de semana foi de confronto paraense no Campeonato Brasileiro da Série D. Águia de Marabá x Tuna Luso Brasileira se enfrentaram na tarde deste sábado (17), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) e ficaram no 0 a 0. A Tuna manteve a liderança do grupo e o Águia segue na cola da Lusa na tabela.

Em um jogo bastante equilibrado, as equipes que lutam na parte de cima da classificação, não conseguiram fazer a alegria de suas torcidas, em jogo válido pela 5ª rodada do grupo A1 da Série D do Brasileirão.

Os clubes até buscaram o gol, tiveram boas chances de balançar as redes, mas esbarraram nas defesas do goleiro Vinícius, pela Tuna Luso e de Axel Lopes, por parte do Azulão marabaense. O empate sem gols foi bom para os dois clubes, já que manteve a Tuna na liderança do grupo com 10 pontos do grupo A1. O Águia divide a vice-liderança da chave com o Manauara-AM, com 9 pontos conquistados, mas o clube de amazonense fica na segunda posição saldo de gols.

O próximo compromisso do Águia na Série D está marcado para o sábado (24), às 17h, contra o Trem-AP, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Já a Tuna defende a liderança do grupo fora de casa, na terça-feira (21), às 21h, contra o Independência-AC.

A Série D

A primeira fase da Quarta Divisão são oito clubes por chave, sendo 14 rodadas, em partidas de ida e volta. Após o termino da primeira fase, os quatro melhores clubes na tabela avançam para segunda fase, em jogos de mata-mata. Nesse momento os dois representantes do Pará estariam classificados para a próxima fase.