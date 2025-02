Cristiano Ronaldo diz ser o melhor da história: 'O jogador mais completo que já existiu'

Cristiano Ronaldo não mediu palavras para falar sobre a sua importância na história do futebol mundial. Segundo o português, hoje atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ele é o melhor e mais completo jogador que já existiu.

"Quem é o jogador da história que fez mais gols de cabeça, pênaltis, pé esquerdo, faltas? Pé direito não tem nem o que falar. Eu estou no top de jogadores que fizeram mais gols de esquerda sem ser canhoto. Estou falando de números", afirmou o veterano, que completa 40 anos em 5 de fevereiro, em entrevista ao jornalista espanhol Edu Aguirre.

"Eu creio que sou o jogador mais completo que já existiu. Minha opinião. Uma coisa são gostos. Eu faço tudo. Sou rápido, sou forte. Quem diz que gosta mais de Messi, Maradona, Pelé, entendo isso e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo, é mentira. Sou o mais completo", cravou.

VEJA MAIS

Perguntado se ele se considerava o melhor jogador da história, o português respondeu: "Acho que sim, honestamente. Eu não vi ninguém como eu. Eu digo de coração."

Cristiano Ronaldo tem 923 gols marcados ao longo da carreira, iniciada em 2001, no Sporting, de Lisboa. O atacante defendeu ainda o Manchester United (de 2003 a 2009), o Real Madrid, onde é o maior artilheiro da história, com 450 gols (de 2009 a 2018), a Juventus (de 2018 a 2021) e retornou ao United entre 2021 e 2022. Desde 2023 ele está no Al-Nassr.

Durante a entrevista, Cristiano Ronaldo ainda brincou sobre comparação com um ídolo atual do Real Madrid, o francês Mbappé. "Meu filho Mateo gosta muito de Mbappé. E ele gosta de me provocar dizendo que ele é melhor do que eu. E eu digo a ele 'o pai é melhor que o Mbappé, ele tem muito mais gols'".