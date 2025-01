Com a divulgação do Listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2025, nesta sexta-feira (24), foi possível acessar os nomes de todos os calouros aprovados. Dois nomes que chamaram bastante atenção foram: Cristiano Ronaldo Brito Wanzeler e Cristiano Ronaldo de Jesus Souza dos Santos, ambos aprovados no curso de Nutrição.

Nome dos Cristiano's Ronaldo's aprovados na UFPA (Imagem/Reprodução)

Além da presença do nome de "Papai Cris", outros craques também se destacaram na lista dos aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA). Entre eles, estão Riquelme Marcelo Novais Torres, aprovado no curso de Direito, Cristian Vieri Silva do Rosario e Rivaldo Souza da Silva, aprovados no curso de Matemática. O ídolo francês e do Arsenal no início dos anos 2000, o ex-atacante Henry foi homenageado 5 vezes no listão da UFPA 2025.

Cristiano Ronaldo é aprovado no listão da UFPA; confira outros 'boleiros' calouros Theiry Henry Christian Vieri Rivaldo Riquelme

O listão da UFPA de 2025 contou com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado impresso para os candidatos que estiverem no campus possam consultá-lo no painel que se encontra nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN). VEJA O LISTÃO AQUI!

O Grupo Liberal faz transmissão pela Rádio Liberal FM (97.5), a partir das 9h45. O público também pode acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais (Instagram, X, Facebook, Tik Tok e outros canais digitais).