Listão da UFPA 2025: confira o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

O Listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2025 foi divulgado nesta sexta-feira (24/1), com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado impresso para os candidatos que estiverem no campus possam consultá-lo no painel que se encontra nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN). VEJA O LISTÃO AQUI!

Mais cedo, às 8h30, a Copers fez uma reunião a portas fechadas - o momento precedeu o ponto em que o reitor da universidade, Gilmar Pereira da Silva, levou o malote do listão para uma coletiva de imprensa, que também contou com a presença da vice-reitora da Universidade, Loiane Verbicaro; a pró-reitora de Ensino de Graduação (Proeg), Lucilena Gonzaga; o diretor do Centro de Processos Seletivos (Ceps), Aarão Ferreira de Lima Neto; a diretora do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac), Julieta Jatahy; e a procuradora da UFPA, Fernanda Monte Santo.

Festa dos calouros da UFPA 2025 Ivan Duarte/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal

Após a coletiva, foi lido o nome dos 10 primeiros lugares do PS 2025 da UFPA e, em seguida, o listão foi entregue às rádios presentes para a transmissão ao vivo do resultado. O Grupo Liberal faz transmissão pela Rádio Liberal FM (97.5), a partir das 9h45. O público também pode acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais (Instagram, X, Facebook, Tik Tok e outros canais digitais).

Vagas

Este ano, a UFPA teve um aumento de 264 vagas em comparação à edição anterior. O total foi distribuído entre 183 ofertas de cursos e 200 turmas, com oportunidades nos 12 campi que compõem a universidade, na capital e no interior do estado, abrangendo 22 municípios. O número de inscrições homologadas, este ano, também foi maior - foram 10.449 a mais do que em 2024, totalizando 72.351 candidatos concorrendo efetivamente no processo seletivo. Destes, 7.187 foram os classificados - sendo 97,51% paraenses e 5,63% de outros estados. O balanço da universidade apontou que 80% dos aprovados concorreram pelo sistema de cotas.

Por outro lado, 35.511 candidatos (49,08%) entre os aprovados não foram classificados - ou seja, permanecem na lista de espera das próximas chamadas, e 482 vagas não foram preenchidas, sendo 82 vagas adicionais destinadas a PcDs. Do total de vagas não preenchidas, 128 vagas são referentes ao campus de Belém e 354 vagas distribuídas entre os demais campi.

Os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Direito ficaram entre as três graduações mais concorridas no PS 2025, ficando distribuídos da seguinte forma: Psicologia – Matutino (Campus Belém) em primeiro lugar, com 160,17 candidatos por vaga (c/v); seguido por Fisioterapia (Campus Belém), com 155,42 (c/v); Direito (Campus Belém), com 118,59 (c/v); Medicina (Campus Altamira), com 114,67 (c/v) ; Medicina (Campus Belém), com 114,41 (c/v); e Psicologia - vespertino (Campus Belém), com 108,17 (c/v).

Habilitação

O próximo passo para os mais de 7 mil classificados é a habilitação ao vínculo institucional. Agora, os calouros precisam reunir a documentação exigida no Edital de Habilitação, disponível no site www.ciac.ufpa.br, para entregá-la presencialmente no campus onde foram aprovados. Os documentos (frente e verso, originais e cópias) são:

CPF;

Cédula de Identidade (RG);

Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos)

Comprovante de quitação militar (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

Comprovante de energia elétrica;

Uma foto 3x4 recente e de frente, com rosto e ombros completamente enquadrados.

Cadastro Acadêmico do Calouro (COC), que deverá ser preenchido on-line, impresso e assinado e estará disponível em www.coc.ufpa.br

10 primeiros colocados gerais:

1º - Gabriel Alencar Ecker - Medicina/Belém

2° - Tiago Santos dos Santos - Medicina/Belém

3°- Maria Victória Souza da Silva Conde - Medicina/Belém

4° - Rebeca Marques da Silva - Medicina/Belém

5° - Arthur da Costa Pinheiro - Medicina/Belém

6° - Otávio Coutinho - Medicina/Belém

7º - Alan Cassius Sanches Pantoja - Medicina/Altamira

8º - Alefe Henrique de Lacerda Gomes - Direito/Belém

9° - Raissa Ferreira Valle - Medicina/Belém

10°- Emerson José da Silva Sobrinho - Medicina/Belém