Listão da UFPA 2025: quase 500 vagas não foram preenchidas; entenda

Este ano, 482 das 7.468 vagas disponibilizadas no Processo Seletivo (PS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) não foram preenchidas, conforme relatório divulgado pela universidade nesta sexta-feira, 24. Do total de não preenchidas, 82 foram vagas adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD), 128 vagas são referentes ao Campus de Belém e 354 vagas distribuídas entre os demais Campi.

VEJA MAIS

O Processo Seletivo 2025 ofertou 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação, acrescidas de 200 vagas reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo uma para cada oferta de curso. O PS 2025 teve um aumento de 264 vagas em comparação à edição anterior. No total, 72.351 candidatos tiveram suas inscrições homologadas para concorrer a essas vagas.

Nesta sexta-feira, o nome dos aprovados é divulgado pelo Listão, com transmissão, ao vivo, pela Ráfio Liberal FM e redes sociais de O Liberal.