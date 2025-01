Listão da UFPA 2025: reitor fala da decisão de retomar a leitura do listão pelas rádios

Depois de três anos, a Universidade Federal do Pará (UFPA) decidiu retomar a leitura presencial do Listão, pelas emissoras de rádio, de dentro do campus Guamá da universidade. A prática já era uma tradição na cidade, mas foi suspensa devido às restrições de aglomeração durante o período da pandemia de covid-19, que só foi oficialmente encerrada em maio de 2023. O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, comenta que esta era uma cobrança da comunidade.

"A gente tem uma cobrança muito grande de toda a comunidade com relação à divulgação do listão pelas rádios, porque as pessoas gostam de ouvir o seu nome na rádio - se você olhar a história do vestibular da universidade desde o final do século passado ao começo deste século é uma coisa marcante fazer essa festa".

O radialista da Rádio Liberal FM, Markinho Pinheiro, que há 30 anos realizava a tradicional divulgação dos nomes dos aprovados, também falou da alegria dessa retomada: "A gente sente no coração a emoção dos calouros que vão chegando, fazendo a festa lá na frente. Eu até queria parabenizar a universidade por trazer essa leitura presencial, dando todo o suporte para a imprensa. É uma emoção - o vestibular é um momento muito marcante, a gente se emociona com a alegria das famílias. Para nós, dar essa mensagem é maravilhoso.

Sobre a sua avaliação geral a respeito do Processo Seletivo (PS) de 2025, o reitor foi enfático: "Extremamente positiva. Tivemos mais de 70 mil inscritos para mais de 7 mil vagas e foi tudo tranquilo, um processo desafiador - o maior vestibular da amazônia - mas ao mesmo tempo é animador imaginar que vamos ter aqui mais 7 mil jovens se formando no seu curso de escolha e se tornando liderança".