Listão UFPA 2025: veja os nomes dos dez primeiros colocados no processo seletivo da universidade

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira Silva, acaba de anunciar os 10 primeiros colocados gerais no Processo Seletivo (PS) 2025; confira:

1º - Gabriel Alencar Ecker - Medicina/Belém

2° - Tiago Santos dos Santos - Medicina/Belém

3°- Maria Victória Souza da Silva Conde - Medicina/Belém

4° - Rebeca Marques da Silva - Medicina/Belém

5° - Arthur da Costa Pinheiro - Medicina/Belém

6° - Otávio Coutinho - Medicina/Belém



7º - Alan Cassius Sanches Pantoja - Medicina/Altamira



8º - Alefe Henrique de Lacerda Gomes - Direito/Belém



9° - Raissa Ferreira Valle - Medicina/Belém



10°- Emerson José da Silva Sobrinho - Medicina/Belém

A lista completa com o nome dos calouros que ocuparão as 7.468 vagas disponibilizadas em 2025 pela UFPA será lida pela rádio Liberal FM (97.5) às 9h45. O documento, impresso, também será fixado em um painel próximo ao Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), para conferência presencial dos candidatos no campus Guamá. O público também poderá acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais do Grupo Liberal (Instagram, X, Facebook, Tik Tok e outros canais digitais).