Matrícula UFPA 2025: veja como fazer, documentos necessários e os prazos

Após a divulgação do listão dos aprovados no processo seletivo 2025 da Universidade Federal do Pará (UFPA), os calouros devem se preparar para a próxima etapa: a realização da matrícula. Para garantir a vaga, é indispensável concluir o processo de habilitação ao vínculo institucional.

Este processo consiste na apresentação de documentos obrigatórios, inicialmente pelo sistema COC e, posteriormente, presencialmente no campus sede do curso. A habilitação é indispensável e ocorre antes da matrícula definitiva. Calouros convocados que não comparecerem ou não cumprirem as exigências serão eliminados do processo seletivo.

Como fazer a matrícula na UFPA em 2025?

Após concluir a habilitação, o estudante recebe o número de matrícula e pode acessar o Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA).

No primeiro período, a matrícula nas disciplinas serão automáticas, realizada pelo Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC). Já a partir do segundo período, cada estudante realizará sua matrícula diretamente no SIGAA, conforme as ofertas do curso e os prazos do calendário acadêmico.

Dependendo do tipo de vaga ocupada, o processo de matrícula pode incluir:

Banca de Heteroidentificação, para cotistas negros.

Verificação de Autodeclaração Indígena, para cotistas indígenas.

Avaliação pela Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para cotistas com deficiência.

Quais os documentos para fazer a matrícula na UFPA

Documentos comprobatórios

CPF;

Cédula de Identidade (RG);

Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos);

Comprovante de quitação militar (para homens maiores de 18 anos);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico integrado ao Médio;

Comprovante de Energia Elétrica;

1 (uma) foto 3 x 4 recente e de frente com rosto e ombros completamente enquadrados;

Cadastro acadêmico do calouro (COC), que deverá ser preenchido on-line, impresso e assinado, e estará disponível na página eletrônica coc.ufpa.br.

Quais as etapas específicas para vagas de cotas?

Heteroidentificação:

Estudantes negros que ingressaram por cotas devem passar pela avaliação de uma banca especializada, que analisa o fenótipo social (cor da pele, traços faciais, entre outros). A partir de 2024, o processo passou a ser gravado. Caso a autodeclaração seja indeferida, é possível apresentar recurso a uma Banca Recursal, juntamente com a sua filmagem, por uma segunda banca, a Banca Recursal, que emitirá parecer final.

Permanecendo o indeferimento no resultado final da Banca, as(os) candidatas(os) indeferidas(os) exclusivamente na Banca de Heteroidentificação retornarão para lista de espera nos demais grupos de vaga a que concorreram para o caso de haver novas chamadas do processo seletivo (repescagem). Uma vez convocada(o) para comparecimento à Banca de Heteroidentificação, a(o) candidato(a) não pode faltar, sob o risco de ser eliminada(o) da seleção e perder a vaga.

Verificação da Autodeclaração de Pessoa Indígena:

Cotistas indígenas devem apresentar documentos como a Declaração de Pertencimento a Povo Indígena (original e cópia) ou o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI). Em caso de indeferimento, também é permitido recurso que será avaliada(o) por uma segunda banca, a Banca Recursal, que emitirá parecer final. Uma vez convocada(o) para comparecimento à Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena, a(o) candidato(a) não pode faltar, sob o risco de ser eliminada(o) da seleção e perder a vaga.

Verificação de Pessoa com Deficiência (PcD):

Estudantes PcD terão os documentos analisados por uma Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD (CMV) e poderá também vir a ser convocada(o) para uma avaliação presencial, caso a comissão julgue necessário. Neste caso, a convocação será divulgada na página do CIAC. Em alguns casos, poderão ser convocados para avaliação presencial. Neste caso, a convocação será divulgada na página do CIAC. A habilitação da(o) estudante estará condicionada à validação pela CMV da condição autodeclarada de PcD. Recursos podem ser interpostos em caso de indeferimento. Uma vez convocada(o) para comparecimento à CMV, a(o) candidato(a) não pode faltar, sob o risco de ser eliminada(o) da seleção e perder a vaga.

Quando iniciam as aulas na UFPA em 2025?

O início das aulas seguirá o calendário oficial da UFPA, que pode ser consultado no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg).