Prefeitura de Belém abre seleção com 426 vagas temporárias na saúde; acesse

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 426 vagas temporárias na área da saúde. Os profissionais selecionados irão atuar em equipes de atenção básica e especializada, com foco em programas como a Estratégia Saúde da Família (ESF), Equipes Multiprofissionais (E-Multi), Consultório na Rua (CNAR) e serviços odontológicos.

O objetivo da seleção é recompor e fortalecer as equipes existentes, ampliando a cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família e buscando atender 100% da população da capital paraense. O processo está fundamentado no Processo Administrativo nº 9124/2025, conforme legislação municipal e federal, com base no interesse público.

Etapas do processo seletivo

Inscrição (habilitatória e eliminatória);

Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória);

Entrevista presencial (eliminatória e classificatória).



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site pss.belem.pa.gov.br, entre 8h do dia 30 de junho e 23h59 do dia 1º de julho de 2025.

As informações sobre resultados, convocações e possíveis retificações serão publicadas no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura.

Distribuição das vagas e salários

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), estão previstas 61 vagas para médicos (R$ 9.042,69), 74 para enfermeiros (até R$ 3.862,14), 107 para técnicos de enfermagem (R$ 2.416,32), além de 45 para odontólogos e 10 para técnicos em saúde bucal.

No programa Equipes Multiprofissionais (E-Multi), são oferecidas 6 vagas para cada uma das seguintes especialidades: fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, nutrição, farmácia, psicologia, psiquiatria, pediatria, cardiologia, ginecologia e endocrinologia.

O Consultório na Rua (CNAR) conta com 39 vagas, distribuídas entre médicos, enfermeiros, técnicos, odontólogos, psicólogos, educadores sociais, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, nutricionistas e farmacêuticos.

Já para a odontologia especializada, há 24 vagas destinadas a profissionais com especialização.

Documentação exigida

Durante a inscrição, os candidatos deverão preencher um formulário eletrônico e anexar documentos como: comprovante de escolaridade, experiência profissional, qualificações, CPF, RG, comprovante de residência, certidões negativas das Justiças Federal e Estadual e da Polícia Civil, currículo atualizado e registro profissional, quando exigido.

Cada candidato deve observar as regras sobre acúmulo de cargos públicos. Casos de fraude ou vínculos funcionais incompatíveis resultarão em desclassificação. As contratações serão temporárias, sem vínculo efetivo com o município.

O edital completo pode ser consultado no site pss.belem.pa.gov.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia