Listão da UFPA 2025: dos 10 primeiros colocados, nove são de Medicina

Na manhã desta sexta-feira (24), o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira Silva, anunciou os 10 primeiros colocados no Processo Seletivo (PS) 2025. Um dado que chamou atenção foi que, entre os 10 aprovados, 9 são do curso de Medicina, enquanto apenas uma é de outro curso: Direito. Confira aqui o listão da UFPA 2025 completo!

Confira a lista dos 10 primeiros colocados no PS da UFPA:

Gabriel Alencar Ecker - Medicina/Belém Tiago Santos dos Santos - Medicina/Belém Maria Victoria Souza da Silva Conde - Medicina/Belém Rebeca Marques da Silva - Medicina/Belém Arthur da Costa Pinheiro - Medicina/Belém Otavio Coutinho - Medicina/Belém Alan Cassius Sanches Pantoja - Medicina/Altamira Alefe Henrique de Lacerda Gomes - Direito/Belém Raissa Ferreira Valle - Medicina/Belém Emerson José Silva Sobrinho - Medicina/Belém

VEJA MAIS

O Listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2025 começou a ser divulgado nesta sexta-feira (24/1), com o retorno da tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, presencialmente no campus Guamá, e também com a disponibilização do resultado impresso para que os candidatos que estiverem no campus possam consultá-lo no painel que se encontra nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN). Veja o listão!