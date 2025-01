Listão da UFPA: Grupo Liberal realiza tradicional leitura do listão dos aprovados em multiplataforma

Reforçando uma tradição de todos os anos, o Grupo Liberal fará a cobertura do resultado do Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA) nesta sexta-feira (24) com a leitura ao vivo do listão dos aprovados, logo após a divulgação dos classificados, às 9h45 pela Rádio Liberal FM (97.5). A cobertura, que já faz parte da programação há décadas, também contará com a integração de transmissão em áudio, pela Rádio Liberal FM, além das redes sociais do Grupo Liberal.

A leitura do listão, que terá o apoio do colégio Physics, será conduzida pelos locutores Kaco Barros, Markinho Pinheiro e Alcyr Cruz. A programação oficial começará a partir das 8h com um “esquenta” para os ouvintes que estarão na expectativa pela leitura do listão, que faz parte da emoção das famílias e dos vestibulandos, como explica o coordenador da Rádio Liberal FM, Edmilson Mota. Neste ano, uma novidade: a volta da transmissão radialística pelas emissoras diretamente da universidade.

Marcando a volta dessa tradição, o listão será entregue às rádios que estiverem com as equipes no local, conforme já adiantou a UFPA. Edmilson destaca que esse momento é bastante simbólico: “Depois de 3 anos, a Federal liberou para ser presencial. É a novidade. Estamos levando três locutores de ponta [para narrar o listão]: Kaco Barros, Markinho Pinheiro e Alcyr Cruz. Vamos estar lá [na universidade] às 8 horas fazendo a expectativa ao vivo. E o listão sai às 09h45”, afirma.

A transmissão em tempo real também é uma das marcas da Rádio Liberal, lembra Mota. Para ele, esse compromisso da rádio de ser a porta-voz da informação é muito importante. “A tradição se faz pela credibilidade do Grupo Liberal. E é claro o compromisso com a população. Os nossos ouvintes, internautas, leitores. Isso tudo gera a confiança com o grupo e todos se ligam para ouvir seu nome. Desejo a todos boa sorte [aos candidatos] em nome da rádio Liberal FM 97,5”, reforça Edmilson.

Diretor do Sistema Liberal de Rádios, o jornalista Abner Luiz, destaca que essa tradição do Grupo Liberal já é um momento muito aguardado pelos ouvintes. E que esse momento reforça o compromisso com os espectadores da rádio. “Os ouvintes ficam na expectativa, ligam para a rádio, perguntam se vai ter a divulgação do listão. Vai ter, sim, nós estamos prontos, com muito fôlego, para mais um ano ler os nomes dos aprovados e deixar muita família feliz”, declara Abner.

Portal Oliberal.com

A integração em diversas plataformas é uma marca de O Liberal. O público também poderá acompanhar a cobertura do listão da UFPA por meio das redes sociais do Grupo Liberal (Instagram, X, Facebook, Tik Tok e outros canais digitais). E ainda, em tempo real, no portal OLiberal.com. A editora executiva do digital do Grupo Liberal, Heloá Canali, enfatiza que esse é um momento muito aguardado pelos jornalistas da redação e detalha a cobertura deste ano.

“No portal você vai poder encontrar, desde bem cedo, informações sobre o vestibular mais disputado do Estado, os bastidores, expectativas lá na UFPA, histórias de calouros e informações sobre como fazer matrícula, quem foram os primeiros colocados, cursos mais concorridos, início das aulas... Tudo em tempo real e com a agilidade que OLiberal.com traz todos os anos”, frisa Heloá.

Impressos

Outra marca registrada de O Liberal é a divulgação completa do listão na edição impressa. "Ano após ano investimos na cobertura do listão com atenção especial porque sabemos o quanto nossos leitores valorizam o ato de guardar aquela edição. A aprovação no vestibular aqui no Pará tem características únicas: tem a festa com cabeça raspada, marchinha temática e até carreata. E outro lado da tradição é ouvir o nome no rádio, ver o nome do calouro impresso no jornal”, relata a editora-chefe de O Liberal, Anne Ribeiro.