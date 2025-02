Shara Magomedov recebe apoio de como Cristiano Ronaldo como futuro campeão do UFC

Fã declarado de MMA, Cristiano Ronaldo tem grandes expectativas para a trajetória de Shara Magomedov no UFC. Pelo menos é o que garante o próprio lutador, que teve um encontro com o craque português às vésperas do UFC Arábia Saudita, que acontece neste sábado (1º), em Riade.

Em entrevista ao ex-campeão Michael Bisping, Shara Magomedov revelou parte da conversa com Cristiano Ronaldo, afirmando que o atleta estará presente no evento e enxerga nele potencial para se tornar campeão peso-médio (até 83,9 kg) do UFC.

“Eu encontrei o time inteiro, mas com Ronaldo especificamente conversei por cerca de meia hora. Ele sabe muita coisa sobre o UFC, é um grande fã, disse que vai estar no evento e que eu tenho potencial para ser campeão”, contou o russo.

Considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Cristiano Ronaldo atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, desde 2023. Invicto no MMA profissional, com 15 vitórias em 15 lutas, Shara Magomedov faz a luta co-principal do UFC Arábia Saudita neste sábado, contra o britânico Michael Page.

Oktagon 66 dá início a torneio de US$ 1 milhão com os principais pesos-médios europeus

O OKTAGON 66 está marcado para este sábado e dará início ao torneio Tipsport Gamechanger, com premiação de US$ 1 milhão, em Düsseldorf, Alemanha.

Os 16 participantes incluem os veteranos do UFC David Zawada, Krzysztof Jotko e Andreas Michailidis. O ex-aluno do DWCS Matej Penaz e o membro do elenco do “TUF 32” Mark Hulme também participarão.

O restante do card conta com Vlasto Cepo, Kerim Engizek, Erhan Kartal, Samuel Kristofic, Marek Mazuch, Milos Petrasek, Anthony Salamone, Mick Stanton, Ion Surdu, Piotr Wawrzyniak e um competidor wild card surpresa ainda a ser nomeado.

A primeira rodada de lutas está prevista para terminar em 26 de abril, com as quartas de final programadas para o verão, as semifinais no outono e a grande final no inverno.

Merab Dvalishvili e Petr Yan protagonizam reality show

O atual campeão peso-galo (até 61,2 kg) do UFC, Merab Dvalishvili, e o ex-dono do cinturão da categoria, Petr Yan, vão se enfrentar. Mas, calma! Não será em uma luta casada pelo UFC.

Os dois serão treinadores na próxima temporada do Hype Reality, um reality show russo inspirado no The Ultimate Fighter (TUF). A atração já contou com Arman Tsarukyan e Khamzat Chimaev em edições anteriores.

Vocalista de banda de rock nocauteia rival em estreia no boxe sem luvas

Alex ‘The Terrible’ trocou os palcos pelo ringue e impressionou em sua estreia no boxe sem luvas pela organização RCC Hard, na Rússia. O vocalista da banda de rock Slaughter to Prevail não tomou conhecimento de Mukhamedkhan Ospanov e o nocauteou em menos de um minuto de luta.

Cigano e Werdum são destaques do draft da GFL

A Global Fight League realizou seu primeiro draft promocional, que contou com diversos lutadores conhecidos do grande público. Ex-campeões do UFC, Junior ‘Cigano’ e Fabrício Werdum foram dois dos principais destaques da cerimônia.

No Draft da GFL, ‘Cigano’ foi o quarto classificado no geral e a primeira escolha do time Miami, que tem Thiago ‘Pitbull’ como gerente e Conan Silveira como treinador. Já Werdum foi o quinto escolhido no geral e a primeira escolha do time São Paulo.

A equipe brasileira será gerenciada por Lyoto Machida e treinada por André Pederneiras.