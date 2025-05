São Paulo supera bloqueio do Grêmio, vira no MorumBis e volta a vencer no Brasileirão

O São Paulo finalmente voltou a vencer no Brasileirão. Depois de insistir bastante, o tricolor paulista conseguiu superar o bloqueio do Grêmio e derrotou os gaúchos de virada neste sábado, por 2 a 1, no MorumBis, em partida da nona rodada da competição nacional. André Silva, de pênalti, e Arboleda marcaram para os donos da casa, e Aravena fez o do time porto-alegrense.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 12 pontos, pega o elevador e dorme na nona posição. A equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Náutico, no Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time paulista venceu por 2 a 1.

Por sua vez, o Grêmio permanece com nove pontos e cai para o 17º lugar, entrando na zona de rebaixamento. Na terça, o time gaúcho recebe o CSA, em Porto Alegre, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Para além das baixas que já tinha para o jogo, o São Paulo teve de lidar com outros dois problemas. Ferreira teve uma lesão diagnosticada no pé esquerdo e foi ausência de última hora. Com a bola rolando, o volante Marcos Antônio sentiu a coxa e deu lugar a Pablo Maia com sete minutos de jogo. Pelo Grêmio, o auxiliar Sidnei Lobo ficou à beira do gramado após Mano Menezes ser liberado por causa da morte dos filhos do genro.

Apesar das adversidades, o tricolor paulista foi quem tomou as rédeas da partida e assustou com finalizações de André Silva. Os donos da casa ficaram mais com a posse de bola e tiveram maior volume no ataque. Ainda assim, os primeiros minutos foram de uma partida mais cadenciada e de poucas emoções.

Prostrado na defesa, o Grêmio demonstrou dificuldade para construir jogadas e aos poucos foi deixando o São Paulo confortável para exercer pressão. O tricolor paulista acelerou trocas de passes pelo centro, com Oscar sendo o motor da equipe, e passou a finalizar com maior frequência, mas pecando na hora de acertar a meta adversária.

Quando o gol parecia maduro, o São Paulo tomou um banho de água fria. No momento em que quase todo o time estava na frente após cobrança de escanteio, Pablo Maia errou passe de maneira boba e Aravena recebeu livre para arrancar, bater rasteiro e fazer 1 a 0 para o Grêmio, aos 36 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem jogar melhor, os gaúchos garantiram a vantagem e foram para o intervalo à frente do marcador.

Zubeldía resolveu ousar para o segundo tempo e tirou o volante Pablo Maia para colocar o atacante Lucca, joia das categorias de base de 17 anos. O São Paulo voltou pressionando, assim como terminou o primeiro tempo, e empatou a partida logo aos três minutos. Enzo Díaz cobrou falta na área e Arboleda cabeceou com força para deixar tudo igual.

O São Paulo se manteve soberano na partida, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário. Já o Grêmio continuou se limitando a ficar na defesa para explorar contra-ataques. Os gaúchos também subiram o tom na disputa de bola e abusaram de faltas duras.

O torcedor são-paulino se empolgou de vez aos 32 minutos, quando Luciano foi derrubado na área e Rodrigo José Pereira de Lima marcou pênalti. O árbitro foi chamado pelo VAR para conferir no monitor uma possível falta no lance anterior, mas, após seis minutos de paralisação, manteve a decisão inicial. André Silva bateu no meio do gol e botou o tricolor paulista à frente do placar.

O Grêmio até esboçou um 'abafa' nos minutos finais, mas o São Paulo soube administrar o placar. No último lance do jogo, o zagueiro Wagner Leonardo perdeu grande chance na pequena área e a partida encerrou com a vitória são-paulina.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 GRÊMIO

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia e depois Lucca) e Oscar; Lucas Ferreira (Cédric Soares), André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo), Monsalve (Arezo) e Alysson (Pavón); Braithwaite e Aravena (Amuzu). Técnico: Sidnei Lobo.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

GOLS - Aravena, aos 36 minutos do primeiro tempo; Arboleda, aos 3, e André Silva, aos 39 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo Maia, Luciano, Oscar e Rafael (São Paulo); Villasanti, Jemerson, Dodi e Tiago Volpi (Grêmio).

PÚBLICO - 34.579.

RENDA - R$ 1.713.422,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).