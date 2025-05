Paysandu e Remo prestam homenagens a Agripino Furtado nas redes sociais

Ícone do jornalismo esportivo paraense, Agripino Furtado, o "Agripa", foi lembrado por Paysandu e Remo nesta sexta-feira (16), dia em que sua morte, aos 72 anos, foi confirmada pela família. O cronista de O Liberal, que acompanhou de perto décadas do futebol local, recebeu homenagens dos dois maiores clubes do estado pelas redes sociais.

O Paysandu, clube com o qual Agripino desenvolveu uma profunda relação ao longo de mais de 50 anos como setorista, publicou uma nota relembrando a trajetória do radialista. “Trabalhou nas rádios Liberal e Marajoara, sempre com a missão de levar diariamente aos ouvintes as principais informações do Paysandu, de forma responsável, verdadeira e imparcial”, destacou o clube. A publicação também relembrou momentos marcantes narrados por Agripino, como a vitória histórica sobre o Boca Juniors, na Bombonera, pela Libertadores.

Em 2016, o clube eternizou o nome de Agripino em uma praça localizada dentro do Estádio Banpará Curuzu. Agora, em nova homenagem, o Paysandu solicitou à CBF a realização de um minuto de silêncio antes da partida contra o Goiás, neste domingo (18), no Mangueirão, pela Série B.

Já o Remo, clube que Agripino chegou a cobrir no início da carreira, lamentou a morte do jornalista e prestou solidariedade à família. “Figura marcante na comunicação esportiva do Pará. Que sua memória seja uma inspiração para todos”, escreveu o clube azulino.