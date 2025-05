Aluna do Colégio Militar de Belém conquista vaga no Pan-Americano de Karatê na Colômbia

O karatê do Pará mais uma vez brilha e conquista um importante resultado. Manuela Oliveira, aluna do 1.º ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Belém, foi vice-campeã no Campeonato Brasileiro da Japan Karate Association (JKA), na modalidade kata, realizado este mês na cidade de Goiânia (GO).

Manuela participou na categoria juvenil, para atletas de 15 e 16 anos, conquistando o vice-campeonato na modalidade kata, além de ter alcançado as quartas de final na modalidade kumite. Ela é integrante da Seleção Brasileira de Karatê e os resultados no Campeonato Brasileiro ajudaram a manter a sua posição como representante do país, além de garantir a convocação para o Campeonato Pan-Americano, que será disputado em outubro desteano, na Colômbia.

Confira fotos

Manuela Oliveira / Karatê Divulgação / Exército Brasileiro - Comando Militar do Norte Divulgação / Exército Brasileiro - Comando Militar do Norte Divulgação / Exército Brasileiro - Comando Militar do Norte Divulgação / Exército Brasileiro - Comando Militar do Norte Divulgação / Exército Brasileiro - Comando Militar do Norte

A jovem também foi homenageada durante o evento pelo presidente da JKA de Goiás, em reconhecimento pela sua trajetória no desporto, tanto em competições nacionais como internacionais. Manuela é atleta da Academia Machida e foi condecorada com uma medalha de ouro pela sua atuação no Mundial, disputado no Japão.