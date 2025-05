Antes de luta, paraense Melk Costa projeta futuro: 'Ser campeão do UFC até meus 30 anos'

Natural de Porto de Moz, interior do Pará, Melquizael Costa, ou simplesmente Melk, como é conhecido, vive o melhor momento de sua carreira. No UFC, o paraense acumula três vitórias consecutivas e, neste sábado (17), terá mais um compromisso no octógono contra o estadunidense Julian Erosa, na categoria peso-pena (até 66 kg), em Las Vegas.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Melk falou sobre a luta e projetou seu futuro na organização. Segundo ele, o objetivo é ser campeão do UFC até os 30 anos.

"Tenho um objetivo muito específico, que é ser campeão do UFC até os meus 30 anos. Estou com 28, faço 29 este ano. Daqui até o final do próximo ano, vou ser campeão", projetou Melk.

"É isso a realidade, entendeu? Eu estou fazendo meu caminho, pouco a pouco, não estou atropelando, estou fazendo a minha parte: batendo em quem jogam para cima de mim. Depois dessa luta, possivelmente já vem o top 15 e, E, se não vier, eu vou bater no próximo para entrar no ranking. Estou indo passo a passo, sem pressa. A única certeza que tenho é a data: até os 30 anos, vou ser campeão do UFC", completou o paraense.

Em 2025, Melk fará sua terceira luta, com um intervalo de cerca de um mês entre cada uma. O primeiro compromisso foi contra André Fili, em fevereiro, quando venceu por finalização. No segundo, em março, derrotou o norte-americano Christian Rodriguez por decisão unânime dos juízes. Antes disso, ainda em 2024, o paraense havia superado Nuerdanbieke Shayilan, também por finalização.

Assim, uma vitória contra Erosa — que também vive boa fase na organização — pode colocar o paraense no ranking da categoria. Melk destacou que o curto intervalo entre as lutas não é um problema e que está pronto para o desafio.

"A gente treina muito forte. Estamos sempre ativos. Quando tem uma luta, só fazemos alguns ajustes. Então, não foi um negócio tão sinistro [emendar uma luta na outra], só mantivemos o ritmo. E é isso. Estamos prontos para a guerra. Sem mistério", afirmou.

Estratégia

Melk mora e treina em Bauru, São Paulo. Sob a supervisão de Paulo Ledesma, o lutador tem aperfeiçoado o jiu-jitsu e conseguido boas finalizações. Para o duelo contra Erosa, o paraense projetou mais uma finalização.

"Eu acho que o meu jogo casa muito com o dele. Ele gosta de pisar para frente o tempo todo, se movimenta bem, tem um jiu-jitsu muito bom, nunca foi finalizado. A luta vai começar em pé e ele vai querer me jogar para o chão. Ele vai começar a pegar a porrada e vai querer me jogar para o chão e vou finalizar ele", destacou o paraense.

Julian Erosa é um atleta experiente. Aos 35 anos, soma 35 vitórias e 11 derrotas na carreira. Seu último triunfo foi há pouco mais de um mês, em abril, contra Darren Elkins.

Ativismo

Portador de vitiligo, Melquizael se tornou uma das principais vozes sobre a condição dentro da organização. Segundo ele, o MMA o "salvou", pois antes ele sofria muito preconceito. Com as lutas, passou a se enxergar de forma diferente e, hoje, tenta ajudar outras pessoas com a mesma condição a se sentirem bem.

"Tento mostrar para o mundo como é uma pessoa com vitiligo, porque ainda existe muito preconceito. Muitas crianças se sentem mal. Então, eu tento mostrar que sou esse cara: um lutador com vitiligo, que pode fazer qualquer coisa", destacou.

Saudades de casa

Mesmo longe do Pará, Melk revelou que sente saudade do Estado e tenta visitá-lo pelo menos uma vez por ano, para rever a família, amigos e matar a saudade da comida regional.

"Meu sangue todo é paraense. Minha esposa é paraense, meu filho também. Só a minha filha que não é, mas o coração é paraense", brincou.

"O que mais sinto falta é da comida, o açaí, o tacacá... Então, sempre tento ir ao Pará uma vez por ano, geralmente em julho. Inclusive, se Deus quiser, vou de novo, especificamente para minha cidadezinha, Porto de Moz. Eu amo ir pra lá", concluiu.

Melk Costa tem 27 anos e está no UFC desde 2023. Já realizou seis lutas na organização, com quatro vitórias e duas derrotas. Neste sábado (17), o paraense tem a chance de ampliar seu cartel positivo no Ultimate e figurar entre os principais nomes da categoria.

A luta principal do UFC Fight Night será entre o brasileiro Gilbert Burns e Michael Morales, na categoria meio-médio. O evento começa às 17h (horário de Brasília), com o card preliminar.