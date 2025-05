Após derrota no UFC, paraense Deiveson Figueiredo cai no ranking do peso-galo

O UFC Des Moines não terminou como o esperado para Deiveson Figueiredo. O paraense perdeu para o estadunidense Cory Sandhagen no último sábado (3), por nocaute técnico, além de ter sofrido uma lesão no joelho durante o combate. A derrota custou caro, e o lutador perdeu uma posição no ranking do peso-galo (até 64 kg).

Antes da luta, Daico, o “Deus da Guerra”, como é conhecido, ocupava a quinta colocação, atrás de Sean O'Malley (1º), Petr Yan (2º), Umar Nurmagomedov (3º) e Cory (4º), além do campeão Merab Dvalishvili. Contudo, com o revés, Deiveson caiu para a sexta colocação, trocando de posição com o chinês Song Yadong.

Com isso, o paraense terá que refazer seu caminho na categoria, já que, com a derrota para Sandhagen, acumula dois reveses consecutivos.

Deiveson lesionou o joelho no segundo round da luta principal do UFC Des Moines, após uma disputa no chão. Cory aproveitou o momento para aplicar alguns golpes no rosto do paraense, e o combate foi interrompido.

Deiveson Figueiredo, de 37 anos, esperava vencer Cory para pleitear uma nova disputa de cinturão. O lutador se destacou na categoria do peso-mosca, onde foi campeão. Após dificuldades com o corte de peso, o paraense, natural de Soure, no Marajó, subiu de divisão. Inicialmente, Daico teve uma sequência de três vitórias consecutivas. A boa fase foi interrompida pela derrota para Petr Yan, no ano passado, e agora pela perda para Sandhagen.

Na carreira, são 24 vitórias, cinco derrotas e um empate.