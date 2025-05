Após derrota, paraense Michel Pereira deixa ranking do peso-médio no UFC; confira

O paraense Michel Pereira amargou a segunda derrota seguida no UFC no último sábado (26). Contra o russo Abusupiyan "Abus" Magomedov, no UFC Kansas City, o lutador não faz uma boa luta e foi derrotado por decisão unanime dos juízes. Com isso, o atleta, que é natural de Tucumã, sudeste do Pará, deixou o ranking da categoria dos médios (até 84kg).

Antes do confronto contra Abus, o paraense ocupava a 14ª colocação na lista. Contudo, na atualização da última segunda-feira (29), Michel deixou o ranking, dando lugar a Roman Kopylov e Abus Magomedov, que apareceu pela primeira vez entre os 15 melhores da categoria.

O atual campeão da divisão é o sul-africano Dricus du Plessis. Entre os brasileiros, Caio Borralho e Paulo Costa seguem na lista.

Conhecido como "Paraense Voador", o lutador perdeu sua invencibilidade de oito lutas em 2024, ao ser derrotado pelo norte-americano Anthony Hernandez, também por decisão dos juízes. Michel era da categoria dos meio-médios (até 77 kg), mas decidiu subir de divisão após enfrentar dificuldades para cortar peso.

Ranking do UFC (Reprodução / UFC)

Michel tem 31 anos e um cartel extenso, com 31 vitórias, 13 derrotas e dois combates sem resultado. O lutador ganhou destaque no UFC pelo estilo de luta ousado e descontraído, sendo considerado um showman. No entanto, nas últimas duas apresentações, Pereira teve atuações apagadas, sem grandes ações.

No UFC Kansas City, a paraense Polyana Viana também entrou em ação, mas foi derrotada por finalização pela manauara Jaqueline Amorim.