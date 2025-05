UFC Des Moines: Deiveson Figueiredo sofre lesão durante a luta e perde para Cory Sandhagend

O card do UFC realizado neste sábado (4) em Des Moines, nos Estados Unidos, terminou com reviravoltas para os representantes brasileiros. Deiveson Figueiredo enfrentou Cory Sandhagen na luta principal, mas a disputa foi interrompida no segundo round após o brasileiro sofrer uma lesão no joelho. Marina Rodriguez também esteve no evento e, após ser derrotada por Gillian Robertson, anunciou sua aposentadoria do MMA.

Na luta principal, válida pela categoria peso-galo, Figueiredo e Sandhagen protagonizaram um duelo equilibrado nos primeiros minutos. O brasileiro iniciou tentando impor seu ritmo, conseguiu uma queda, mas viu o adversário inverter a posição e responder com golpes no solo.

O segundo round manteve o tom técnico. Deiveson voltou a derrubar o americano, que novamente se recuperou, ficou por cima e voltou a trabalhar com golpes no ground and pound. Em uma tentativa de finalização, Figueiredo acabou se lesionando sozinho e sinalizou imediatamente que não poderia continuar. A luta foi encerrada, e ele deixou o octógono amparado pela equipe médica, sem esperar pelo anúncio oficial da vitória de Sandhagen.

Pouco antes, Marina Rodriguez foi superada por Gillian Robertson por nocaute. Ainda no octógono, a brasileira informou que estava se retirando oficialmente das competições, encerrando sua carreira no MMA.

Na co-luta principal, Reinier de Ridder venceu Bo Nickal por nocaute técnico no segundo round. O lutador aplicou uma sequência de joelhadas na trocação, interrompendo a invencibilidade da jovem promessa americana.

Resultados da noite

UFC

- 3 de maio de 2025, em Des Moines (EUA)

CARD PRINCIPAL

- Cory Sandhagen venceu Deiveson Figueiredo por nocaute técnico aos 4min08s do R2

- Reinier de Ridder venceu Bo Nickal por nocaute técnico com 1min53s do R2

- Daniel Rodriguez venceu Santiago Ponzinibbio por nocaute técnico com 1min12s do R3

- Montel Jackson venceu Daniel Marcos por decisão unânime (triplo 30-27)

- Serhiy Sidey venceu Cameron Smotherman por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

- Mason Jones venceu Jeremy Stephens por decisão unânime (triplo 30-27)

CARD PRELIMINAR

- Yana Santos venceu Miesha Tate por decisão unânime (triplo 29-28)

- Azamat Bekoev venceu Ryan Loder por nocaute técnico aos 2min44s do R1

- Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico aos 2min07s do R2

- Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização com 1min54s do R2

- Thomas Petersen venceu Don’Tale Mayes por decisão unânime (30-25, 30-26, 30-26)

- Juliana Miller venceu Ivana Petrovic por decisão unânime (triplo 29-28)