Adversário de Deiveson Figueiredo no UFC revela uso de cogumelos 'alucinógenos': 'Funciona para mim'

Dias antes do duelo contra o paraense Deiveson Figueiredo no UFC, marcado para o próximo sábado (3), nos Estados Unidos, o norte-americano Cory Sandhagen revelou um ritual inusitado que costuma realizar antes de subir ao octógono. Em seu canal no YouTube, o lutador contou que gosta de usar cogumelos alucinógenos durante os treinamentos.

Segundo Sandhagen, o ritual o ajuda a "viajar" e expandir a mente. Por isso, o uso da substância faz parte de sua rotina de preparação para os combates.

"Eu costumo tomar uma dose bem pesada de cogumelos [alucinógenos] algumas semanas antes da luta", contou o lutador. "Quero dizer, fica um pouco estranho às vezes. Cada viagem é muito diferente, mas eu realmente gosto de explorar as partes subconscientes da minha mente e expandir tudo. Isso me torna uma pessoa mais completa. Então, faz parte dos meus rituais e funciona para mim", detalhou o atleta.

A prática é considerada controversa no universo esportivo. No UFC, o regulamento proíbe que o atleta entre no octógono com substâncias psicoativas no organismo. No entanto, não há restrições quanto ao uso durante a fase de preparação.

Deiveson Figueiredo e Cory Sandhagen fazem a luta principal do UFC Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos. O paraense vem de derrota para o segundo colocado do ranking dos galos (até 61 kg), Petr Yan. Para ambos os lutadores, o combate vale uma chance de retornar à lista dos possíveis desafiantes ao cinturão do georgiano Merab Dvalishvili.

Assim como o paraense, Sandhagen também vem de derrota na organização. Em agosto de 2024, o lutador perdeu para o russo Umar Nurmagomedov.

Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson Figueiredo tem um cartel com 24 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Daico se destacou na categoria de baixo, mas decidiu subir de divisão após problemas com o corte de peso. Cory está no UFC desde 2018 e acumula 17 triundos e 5 Reveses na carreira.