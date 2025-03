UFC confirma luta entre Deiveson Figueiredo e norte-americano para maio; confira

O UFC confirmou a luta entre o paraense Deiveson Figueiredo, ex-campeão do peso-mosca, e o norte-americano Cody Sandhagen. O combate será o duelo principal do evento, que ocorrerá no dia 3 de maio, em Des Moines, Iowa (EUA). Daico, o Deus da Guerra, como é conhecido, vem de derrota na organização e buscará uma recuperação.

Após emplacar três vitórias seguidas na categoria dos galos (até 61 kg), o paraense perdeu para Petr Yan em novembro de 2024 e agora precisa refazer o caminho até uma possível disputa de cinturão, que é o objetivo do lutador. Atualmente, Deiveson é o número 5 do ranking da divisão, enquanto Sandhagen é o quarto colocado. À frente dos dois, a categoria tem o russo Umar Nurmagomedov (3º), Petr Yan (2º) e o ex-campeão Sean O'Malley (1º).

Com isso, uma vitória de Daico pode fazer com que o lutador suba na lista e consiga entrar novamente na fila pelo cinturão. O atual campeão da categoria é o georgiano Merab Dvalishvili.

Assim como Deiveson, Cory vem de derrota. O lutador perdeu para o terceiro colocado do ranking, Umar Nurmagomedov, em agosto de 2024. O estadunidense também vinha de uma sequência de três vitórias. Na mesma situação que o paraense, o lutador busca o triunfo para se recolocar na disputa pelo título.

Ex-campeão do peso-mosca, Deiveson Figueiredo tem um cartel com 24 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Daico se destacou na categoria de baixo, mas, devido a dificuldades para bater o peso, decidiu subir de divisão. O adversário está no UFC desde 2018 e acumula 17 vitórias e 5 derrotas na carreira. O atleta, de 32 anos, ainda sonha com o cinturão.

O card do evento ainda não foi fechado e deve ser divulgado nas próximas semanas.