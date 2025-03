Após vitória, paraense Amanda Lemos aponta adversária para próxima luta no UFC

Após a vitória no UFC 313, a paraense Amanda Lemos não escondeu o desejo de disputar novamente o título da categoria peso-palha. Atual número cinco da divisão, a lutadora declarou que pretende voltar ao octógono o mais rápido possível e já escolheu a próxima adversária: a estadunidense Tatiana Suarez.

A escolhida ocupa a segunda posição do ranking da categoria e perdeu para a chinesa Weili Zhang, atual campeã, em fevereiro. A paraense acredita que, com uma vitória sobre Suarez, pode se aproximar ainda mais da disputa pelo título.

“Tem a Tatiana Suarez. Algumas [atletas] já têm luta marcada. A Yan [Xiaonan] tem luta contra a Virna [Jandiroba]. Acredito que a única disponível seja a Tatiana. Entre as cinco primeiras do ranking, acho que está um pouco escasso. Mas vou aguardar um nome”, disse a brasileira em entrevista ao site especializado Ag.Fight.

Para o UFC Brasil, a atleta destacou que gostaria de voltar a lutar até julho, para que assim pudesse fazer mais duelos durante o ano e se aproximasse novamente da disputa.

Amanda Lemos venceu a também brasileira Iasmin Lucindo no último sábado (8), no UFC 313, por decisão dos juízes, após um combate de três rounds. Com o triunfo, a paraense se recuperou da derrota sofrida em julho de 2024 para Virna Jandiroba e alcançou sua nona vitória na organização.

Lemos tem 37 anos e não pensa em se aposentar. Na carreira, a lutadora tem 15 triunfos, apenas quatro derrotas e um empate. Em agosto de 2023, a lutadora teve a oportunidade de lutar pelo cinturão contra Zhang, mas acabou perdendo por decisão.