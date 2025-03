'Quero voltar para uma disputa de cinturão', diz paraense Amanda Lemos após nona vitória no UFC

A paraense Amanda Lemos conquistou sua nona vitória no UFC no último sábado (8), no UFC 313, em Las Vegas (EUA). O triunfo veio em cima da também brasileira Iasmin Lucindo por decisão unânime dos juízes. Após o combate, a lutadora analisou o duelo e afirmou que estava tranquila e confiante no seu jogo.

"Eu já venho treinando há muito tempo para melhorar a parte de grappling, jiu-jitsu, que é onde a galera vai sempre atacar. Então, hoje, consegui controlar a Iasmin no chão, impor o meu jogo e sair com a vitória", analisou Amanda em entrevista para o UFC após a luta.

Amanda usou toda a sua experiência para vencer o duelo. Nos primeiros rounds, a lutadora paraense levou vantagem tanto na luta em pé quanto no combate no chão, pressionando Lucindo com o ground and pound, o que lhe deu uma boa vantagem no confronto. Já no terceiro round, Iasmin voltou mais forte, apostando na trocação franca e, após uma queda, usou todo o seu jiu-jitsu para tentar finalizar Lemos, mas não conseguiu.

No final, os juízes consideraram a vitória clara da paraense, que venceu por decisão unânime. Iasmin tem apenas 23 anos, enquanto Amanda tem 37. Ao comentar sobre a pressão de lutar contra uma atleta tão jovem, a lutadora descartou qualquer nervosismo.

"Não tive essa preocupação, até porque, se ela é mais nova ou não, eu estava bem preparada e confiante no que eu tinha feito nos treinos e em como eu estava me sentindo", declarou.

Foco no cinturão

Agora, a paraense já pensa no seu próximo desafio. Número cinco do peso-palha feminino, a lutadora quer voltar ao octógono logo e briga por uma nova disputa de cinturão.

"A categoria está um pouco embolada. Tem umas meninas com luta marcada. Até julho, quero lutar de novo e quero voltar para uma disputa de cinturão", finalizou Amanda Lemos.

Na carreira, são 15 vitórias, quatro derrotas e um empate para a paraense. Em 2023, ela teve a chance de disputar o título da categoria contra a campeão Weili Zhang, mas perdeu por pontos.