Após vitória no primeiro round, paraense Melk Costa tem nova luta encaminhada no UFC

Após a vitória contundente no UFC Seattle sobre o norte-americano Andre Fili, no dia 22 de fevereiro, o paraense Melquizael Costa, conhecido como Melk, já tem o retorno previsto ao octógono. O lutador deve encarar o estadunidense Christian Rodriguez em evento do UFC na Cidade do México, no dia 29 de março. A informação foi divulgada pelo site especializado Ag.Fight.

O combate ainda não foi confirmado oficialmente pelo UFC, mas, nas redes sociais, o paraense compartilhou uma publicação que falava sobre o duelo.

Melk é natural de Porto de Moz, interior do Pará, e tem 28 anos. No seu último combate, o paraense venceu Andre Fili por finalização ainda no primeiro round, com uma guilhotina. Esta foi a segunda vitória seguida na organização e a terceira desde que estreou no UFC, em 2023. Até o momento, foram cinco lutas no Ultimate. No cartel, o lutador tem 22 triunfos e 7 derrotas.

Após ficar meses sem lutar, o paraense pediu para retornar ao octógono o mais rápido possível logo após a vitória sobre Fili. Empolgado, Melk destacou que estava pronto para lutar novamente e que gostaria que fosse logo. O lutador treina com a equipe Chute Boxe João Emílio.

O possível adversário também vem de vitória. Christian lutou em janeiro contra Austin Bashi e venceu por decisão unânime. No UFC, o lutador tem sete lutas, sendo cinco vitórias e duas derrotas. Rodriguez é um oponente duro, com um jogo consistente. Na carreira, o norte-americano tem 12 triunfos e apenas dois reveses.

O UFC na Cidade do México será comandado pelo ex-campeão dos moscas e mexicano Brandon Moreno, além do ex-desafiante ao cinturão Steve Erceg.